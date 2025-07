WorldSBK | Balaton Park, Lecuona veloce: "Non me lo aspettavo"

Un venerdì più che positivo per Honda, che con Iker Lecuona torna protagonista almeno per una giornata nel WorldSBK. Lo spagnolo e la CBR, destinati a separarsi alla fine dell'anno, sembrano aver trovato la quadra a Balaton Park.

Una velocità… inaspettata

Iker Lecuona ha chiuso il venerdì ungherese al 4° posto in classifica, uno dei risultati migliori ottenuti fino a questo momento in un 2025 da dimenticare. Come sempre negli ultimi anni, i decantati passi in avanti del gigante giapponese si fanno attendere. L'ultimo weekend a Donington Park si è rivelato particolarmente difficile per l'ex MotoGP, ritirato in Gara 1 e Superpole Race prima di chiudere il weekend con un amaro 10° posto nella manche conclusiva. In Ungheria è arrivata una inaspettata velocità per il duo Honda-Lecuona: “Ovviamente sono molto felice - esordisce lo spagnolo - anche se non mi aspettavo di essere così veloce. Non so se questo sia a causa della poca esperienza di tutti su questo tracciato. Fin da piccolo sono stato bravo ad imparare in fretta i tracciati, arrivando presto al limite”. Nemmeno una scivolata ha potuto fermare Lecuona: “Sono caduto nel corso delle FP2 ma il team ha riparato velocemente la moto e sono stato in grado di tornare in pista”.

Sabato tutto da scoprire e futuro incerto

Come si dice in diversi casi, è solo venerdì. In una pista nuova i valori in campo sono tutti da definire e Iker Lecuona potrebbe trovarsi più indietro nei prossimi giorni: “Siamo veloci anche con gomme usate, ma bisogna vedere quale sarà la situazione domani. È il primo giorno per tutti, dopo le qualifiche la nostra posizione sarà più realistica. Abbiamo molte idee per migliorare la moto, soprattutto nell'elettronica. Dobbiamo trovare un po' più di grip con questo caldo”.

Rimane comunque una giornata più che positiva al Balaton Park: “È una pista adatta al mio stile di guida, ma Honda fatica molto nelle accelerazioni”. L'intervento di Lecuona si è chiuso con una piccola parentesi riguardo il futuro. Chiacchierato su una Ducati al posto di Álvaro Bautista, il pilota spagnolo ha deciso di non interessarsi alla situazione e lasciare tutto nelle mani del proprio agente: “Non ho firmato nulla, non so che cosa mi riserverà il futuro ma il mio manager non mi dirà nulla fino alla 8h di Suzuka”.

Valentino Aggio

