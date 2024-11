MXGP | Tra mercato piloti e calendario, tutte le novità 2025

Il campionato MXGP è finito ormai da un po’, ma il mercato in ottica 2025 si sta muovendo all’impazzata negli ultimi giorni. Sono molte le novità per il paddock delle ruote tassellate, anche per quanto riguarda i piloti italiani: andiamo a scoprirle.

Jorge Prado lascia il mondiale: per lui Kawasaki e USA

Era già nell’aria, ma qualche settimana fa ne è arrivata la conferma: Jorge Prado lascia GASGAS e il paddock della MXGP a partire dal prossimo campionato. Il due volte campione del Mondo in carica non poteva chiudere in maniera migliore, conquistando l’iride proprio a casa propria in quello che è stato un duello appassionante con Tim Gajser. Lo spagnolo, dopo quattro mondiali, è finalmente diretto verso gli Stati Uniti, laddove sarà tra i protagonisti del Supercross che comincerà nel mese di Gennaio. Già l’anno scorso lo spagnolo ha preso parte ai primi quattro round della serie americana, mettendosi in mostra. A quanto pare, però, Prado non sarà rappresentante di Mattighofen in questa nuova avventura. Lo spagnolo dovrebbe aver accettato la proposta di Kawasaki, che a fine stagione ha salutato Adam Cianciarulo, ritiratosi.

Capitolo italiani: Bonacorsi torna in Fantic, Forato passa a Motoblouz

Sono arrivate due ufficialità per quanto riguarda due dei tre piloti italiani di maggior respiro internazionale in 450cc. Se manca ancora l’annuncio del futuro di Mattia Guadagnini, diretto verso Ducati, Andrea Bonacorsi e Alberto Forato cambiano aria per il 2025. Andrea Bonacorsi lascia Yamaha per approdare in Fantic. Il pilota delle Fiamme Oro si è adattato piuttosto velocemente alla top class delle ruote tassellate dopo il cambio in corsa dalla MX2. La tabella #132 tornerà quindi a casa con il marchio Fantic, insieme al quale ha vinto il titolo EMX125 nella stagione 2020.

Cambio inaspettato invece per Alberto Forato: il veneto, infortunatosi gravemente ad inizio 2024, ha dato dei segnali incoraggianti in sella alla Honda del team Standing Construct. In maniera quasi inaspettata, la formazione belga ha chiuso i battenti a fine 2024. Forato ha così trovato casa nella formazione francese Motoblouz Honda Motul SR. Il classe 2000 potrà quindi continuare sulla CRF con il supporto della casa ed un compagno competitivo come Kevin Horgmo, miglior rookie 2024 e 8° assoluto in campionato.

Le squadre ufficiali: Yamaha e Honda confermano, Lucas Coenen con KTM

Tanto fermento per quanto riguarda le formazioni ufficiali nel campionato MXGP, partiamo quindi da chi non cambia. Yamaha arriva da un anno sciagurato per colpa degli infortuni. Maxime Renaux e Jago Geerts non hanno potuto disputare buona parte della stagione a causa di due brutti infortuni ma c’è sicuramente molta curiosità per loro nel 2025. Il terzo pilota di Iwata è il confermato Calvin Vlaanderen, 7° nel 2024. Honda conferma (ovviamente) sia Tim Gajser che Rubén Fernández, così come Ferruccio Zanchi in MX2 dopo un debutto discreto a livello mondiale.

Ora veniamo a chi cambia, partendo da Kawasaki: complice la chiusura del team Standing Construct, Paulss Jonass si è pienamente guadagnato una sella ufficiale per il costruttore di Akashi. Il lettone affiancherà il confermatissimo Romain Febvre, mentre Jeremy Seewer sarà il primo pilota Ducati. Veniamo ora al complicato nodo KTM: il team De Carli, due volte campione negli ultimi tre anni con GASGAS, tornerà a difendere i colori KTM. A farlo ci sarà un rookie d’eccezione come Lucas Coenen: il belga, vice-campione MX2 dietro al compagno Kay de Wolf, compirà il salto di categoria con la formazione romana. Nello stesso team, ma all’inseguimento della corona 250cc, il gemello Sacha Coenen. Fantic, oltre ad aver ingaggiato Bonacorsi, conferma sia Glenn Coldenhoff che Brian Bogers e schiererà così tre punte.

Il calendario: pochi cambiamenti, Australia new entry

Infront ha anche reso noto il calendario 2025 nelle ultime settimane. Sono poche le novità rispetto alla stagione 2024, con un’unica grande new entry. Si partirà tra 1 e 2 Marzo sempre in Argentina, però non più a Villa La Angostura bensì a Córdoba. Poi Cózar e St. Jean d’Angély (MXGP d’Europa, quello di Francia si terrà a Ernée) prima della doppietta in Italia: Riola Sardo precede Arco di Trento, poi la Svizzera con il classico appuntamento di Pasquetta. La stagione si chiuderà a Darwin con il MXGP d’Australia, unica vera novità per quanto riguarda il calendario.

Valentino Aggio

