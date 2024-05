Road Races | TT 2024: Todd il migliore, oggi ultime QP

TEMPO IRISH

Classico tempo irlandese sulle strade del TT 2024 dell’Isola di Man, con la più famosa delle Road Races che ha dovuto cambiare ripetutamente il programma. La settimana di qualifiche sarebbe dovuta terminare ieri, mentre oggi ci saranno effettivamente le ultime due sessioni. Oltre al tempo, ci si è messo un incidente stradale sul Mountain Course a bloccare la sessione di ieri, cancellata alle ore 18 locali. Oggi invece le qualifiche inizieranno dalle 13, con il benestare (e la felicità) degli abitanti e degli spettatori.

TODD NELLE GRANDI, DUNLOP NELLE MEDIE

Per quanto riguarda le qualifiche fino ad oggi è Davey Todd ad essere il più veloce nelle moto a cilindrata piena. In Superbike come in Superstock Todd e la sua Milwaukee BMW hanno fermato il cronometro ad una media rispettivamente di 131.821mph e 130.439mph. Nella Supersport invece Michael Dunlop ha trovato subito il feeling con la Triumph del suo stesso team, con un gran giro sui 126.917mph di media. Restano le Supertwins, con Jamie Coward e la sua Kawasaki del team KTS Racing powered by KW Electrical/Steadplan a 119.285mph, oltre ai Sidecar con la coppia Founds/Walmsley che passa sul traguardo ad una media di 118.814mph.

LE GARE DA DOMANI

Oltre alle qualifiche di oggi, da domani inizieranno a pieno regime le gare. Si partirà con la Supersport e con i Sidecar, mentre domenica è il turno della prima gara delle Superbike. Lunedì si riposerà (in assenza di altri ritardi), mentre martedì scenderanno in “pista” le Superstock e le Supertwin. Giovedì ritornano le SSP ed i Sidecar, venerdì Stock e Supertwin, con la conclusione il sabato con il Senior TT. Una settimana da non perdere.

Fonte: IOMTT Page

Alex Dibisceglia

