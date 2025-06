Moto3 | GP Olanda, Qualifiche: Rueda ancora davanti, Carpe e Almansa in prima fila

Il poleman per il Gran Premio d’Olanda 2025 di Moto3 è José Antonio Rueda, che riesce a imporsi su tutti i suoi avversari nel sabato di Assen. Dietro di lui in prima fila ci saranno poi Alvaro Carpe, al secondo posto, e David Almansa, terzo in Qualifica.

Rueda inevitabile ad Assen, secondo Carpe

Qualifica impeccabile per José Antonio Rueda, che con il suo giro migliore di 1:39.757 conclude il turno in prima posizione, non lasciando possibilità agli avversari di sottrargli la pole position. Quarta partenza dal palo in carriera per il pilota spagnolo, che in occasione della gara di domenica avrà ottime possibilità di convertire questa pole in vittoria. Dietro di lui arriva un ottimo Alvaro Carpe, che sebbene non sia riuscito a centrare la prima posizione, scatterà in ogni caso dalla seconda piazzola della griglia. Forte di un tempo di 1:39.798 infatti, il pilota del team RedBull KTM Ajo è arrivato a soli +0.041 dal collega Rueda.

A completare la prima fila dello schieramento è infine David Almansa: l’alfiere del marchio Leopard Racing è infatti riuscito a mettere insieme il suo giro migliore in 1:39.823, assicurandosi di conseguenza la terza posizione e la partenza dalla parte più alta della griglia. Apre la seconda fila invece Taiyo Furusato, che non è riuscito a centrare l’obiettivo di aggregarsi ai primi tre classificati, ma che comunque è stato artefice di un ottimo turno di qualifica, finendo a pochi decimi di distanza dalla pole. Lo seguono poi Ryusei Yamanaka e Maximo Quiles, che allo scadere del tempo della sessione si sono trovati in quinta e sesta posizione, completando di conseguenza la seconda fila della griglia.

Settimo posto per Pini, solo 19° Nepa

Partirà dalla settima posizione invece Guido Pini, che nel corso del turno di Qualifica è riuscito a mettere le mani sulla terza fila del gruppo, portando dietro di sé Joel Kelso e Dennis Foggia, che si sono classificati rispettivamente in ottava e nona posizione. Ultimo posto della Top10 occupato invece da Valentin Perrone, che al termine del primo pomeriggio olandese ha girato in 1:40:416. Undicesima e dodicesima piazza invece per Nicola Carraro e Riccardo Rossi, che così facendo si piazzano davanti a Adrian Fernandez e David Munoz, rispettivamente tredicesimo e quattordicesimo sulla griglia. A chiudere il gruppo di piloti che hanno composto il Q2 ci sono infine Scott Ogden e Angel Piqueras, che occuperanno il quindicesimo e sedicesimo posto, insieme a Jacob Roulstone, diciassettesimo, e a Luca Lunetta in diciottesima posizione.

Qualifica sfortunata invece per Stefano Nepa, che non è riuscito ad accedere al turno di Q2 e per questo motivo partirà dalla diciannovesima piazza, affiancato da Tatchakorn Buasri in ventesima e Marcos Uriarte in ventunesima. Ventiduesimo invece Noah Dettwiler, che nonostante la posizione non favore porta comunque dietro di sé Cormac Buchanan, Leonardo Abruzzo, Eddie O’Shea e Jakob Rosenthaler.

Moto3 | GP Olanda: i risultati delle Qualifiche

Valentina Bossi

