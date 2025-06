MotoGP | GP Olanda, Qualifiche: poker di Quartararo ad Assen

Conto tondo per Fabio Quartararo in MotoGP: il transalpino è il più veloce nel turno di qualifiche ad Assen e segna la 20ª partenza al palo della sua carriera con il marchio di Iwata. Con lui in prima fila Francesco Bagnaia e Álex Márquez, è solo 4° Marc Márquez.

Ancora Quartararo: quarta pole del 2025

1:30.651 è il crono che ha garantito a Fabio Quartararo la quarta pole position della sua stagione, facendo del giro secco il suo marchio di fabbrica. Un segnale importante per il francese e Yamaha, dopo le critiche abbastanza pesanti che l'iridato 2021 ha recato verso il marchio di Iwata. Solo 28 millesimi separano El Diablo da Francesco Bagnaia, che nella “sua” Assen sembra aver ritrovato piacere e fiducia nella guida. Il ducatista ha pagato l'ultimo settore dove Quartararo e l'agilità della M1 hanno fatto la differenza. A chiudere la prima fila è Álex Márquez, visibilmente scocciato da un rallentamento subìto da Bezzecchi. Poco male per il pilota Gresini Racing, che può comunque festeggiare una prima fila.

Marc Márquez fuori dalla prima fila

La notizia è vedere Marc Márquez al di fuori della prima fila, specie vista la sua apparente superiorità nel corso del primo tentativo lanciato del Q2. Il ducatista aveva avvisato ad inizio weekend: “Álex e Pecco sono più veloci di me ad Assen”. Per ora questo sembra essere veritiero, ma tra Sprint e Gran Premio tutto potrebbe cambiare. Ad accompagnare il leader di campionato in seconda fila sono Marco Bezzecchi con Aprilia e Franco Morbidelli. Finalmente Bez riesce a mettere insieme un giro competitivo che gli ha permesso di guadagnare un'ottima posizione di partenza per le due gare del weekend. Le due Ducati di Fermín Aldeguer e Fabio Di Giannantonio sono rispettivamente al 7° e 8° posto, con lo spagnolo capace di passare il taglio del Q1. Pedro Acosta e Maverick Viñales chiudono la top 10 davanti a Raúl Fernández (passato dal Q1, ndr) e Johann Zarco. Incoraggiante la prestazione di Lorenzo Savadori, 15° con Aprilia. Diciassettesimo e sotto investigazione Enea Bastianini per aver ostacolato Álex Rins (19°) nel corso del Q1.

MotoGP | GP Olanda: i risultati delle Qualifiche

Valentino Aggio

