EWC | 24H Le Mans, 16a ora: Kawasaki mantiene il comando

Dopo delle prime 8 ore che non hanno lasciato tregua, la 24H di Le Mans 2025 sembra aver trovato la sua dimensione, con la Kawasaki Webike Trickstar che mantiene il controllo in classe EWC. Per la #11 ora ci sono 3 giri di vantaggio su Yamaha YART, un margine di tutto rispetto in assenza di ulteriori imprevisti, mentre sia SERT che Honda FCC TSR sono chiamate al recupero.

I PUNTI DELLE 16 ORE

Per la classe EWC conquistano i punti Trickstar, YART, BMW #37, ERC Endurance, Kawasaki Maxxess by BMRT3D, Suzuki SERT, FCC TSR Honda, Kawasaki Bolliger , Motobox Kremer e Mana-Au Competition. Per la Stock il prima posizione resta per Honda National Motos, seguita da Rac41, Sapeus Pompiers, 3Art, LMS Suzuki, Louit Moto, Honda No Limits, Team Players, TMC 35-PMO e Team Etoile. Rimaste in gara anche 2 production bike, con il team Supermoto Racing davanti ad Artec #199. Ritirata invece Green Team 42 Lycee, in testa ad inizio gara.

INCUBO PIOGGIA

Nonostante distacchi importanti, non è affatto detto che la gara termini in questo modo. Per tutta la mattinata le previsioni del tempo danno il 50% di possibilità di pioggia, cosa che sicuramente potrebbe tornare a scombussolare la situazione. Non mancano poi ovviamente le incognite tecniche, con National Motos che entra ed esce dal box per controllare lo stato motore e l’Hungarian Racing Team che ha rotto nelle ultime fasi di gara. Appuntamento alle ore 14 con la diretta per l’ultima ora di gara ed il recap finale.

Alex Dibisceglia

Fonte: EWC Press Area

