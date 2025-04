EWC | 24H Le Mans, 8a ora: Kawasaki davanti, YART a terra

Che gara incredibile stiamo vedendo! Questa 24H di Le Mans continua a dare emozioni, soprattutto in classe EWC dove appena ci si rilassa si finisce a terra. Lo sa bene BMW, con un’altra caduta questa volta appannaggio di Steven Odendaal. Per il sudafricano niente di rotto ma moto distrutta durante una fase di doppiaggio, con 10 minuti persi ai box per la ricostruzione

KAWASAKI TRICKSTAR NELLA NOTTE

Sicuramente inaspettata la posizione di Kawasaki Trickstar, ora al comando della gara. Romain Ramos ha tallonato Jason O’Halloran per buona parte dello stint, facendosi vedere nettamente più veloce ma commettendo più di un errore. Alla fine lo spagnolo ha avuto la meglio sul pilota britannico, conquistando la leadership della gara. Ma avesse aspettato pochi minuti, sarebbe stata la caduta di O’Halloran a consegnargli la posizione. Disastro quindi per YART, che appena uscita dal box con gomme nuove è finita a terra a La Chapelle, riuscendo però a rientrare rapidamente ai box.

TANTI AI BOX

Cadute anche per Suzuki SERT e Honda FCC TSR, con molto tempo perso ai box. Fuori dai giochi anche le Honda di Wojcick e quella del Tati Team, addirittura ritirata ancora prima della prima assegnazione dei punti. Alle 8 ore è Kawasaki Trickstar al comando, seguita in classifica da YART, BMW Motorrad, BMW ERC, FCC TSR Honda, Kawasaki Maxxes By BMRT3D, Yamaha PMS99 YAM Service, Kawasaki Bolliger, Motobox Kremer e Honda Mana-AU Competition.

SUPERSTOCK: HONDA NATIONAL MOTOS IN TESTA

Nella classe Superstock è Honda National Motos a comandare la classifica, in sesta posizione nella lista generale. Meno errori per la classe ora di mezzo del mondiale Endurance, con Yamaha Sapeurs Pompiers in seconda piazza davanti a Honda TRT27 AZ. Prendono punti anche Rac41 Honda, 3ART Best of Bike, Team Racing 85, Junior LMS Suzuki, Pitlane Endurance, TMC-35 PMO e Aprilia Revo M2. Quarantacinquesima la Ducati del team Aviobike WRS, a sua volta caduta durante le fasi di gara.

