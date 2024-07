MotoGP | GP Germania, una Sprint da dimenticare per Marc Marquez: “Weekend disastroso”

Una rimonta a metà quella di Marc Marquez nella Sprint del GP Germania di MotoGP. Lo spagnolo del Team Gresini è infatti riuscito a risalire dalla tredicesima fino alla sesta posizione, ma il bilancio finora non è positivo per lui.

Il Sachsenring è sempre stata la roccaforte di Marc Marquez, almeno fino a qualche anno fa. Lo spagnolo infatti ha sempre dominato il GP Germania, ed adesso dopo essersi ripreso dagli infortuni che lo hanno perseguitato ed essere approdato in Ducati ci si aspettava che qui riuscisse a mettere a segno la prima vittoria con la casa di Borgo Panigale. Ed invece il weekend è iniziato in salita per l’otto volte Campione del Mondo, avendo dovuto fare i conti con un brutto highside durante le prove del venerdì che ha lasciato degli strascichi sia fisici che mentali.

Marc Marquez ha infatti riportato la frattura dell’indice ed un forte dolore al costato che non gli ha permesso finora di riprendersi lo scettro di Re del Sachsenring. In qualifica lo spagnolo non è riuscito ad ottenere più della tredicesima posizione (anche grazie a Stefan Bradl), e nella Sprint è stato chiamato ad un altra rimonta come spesso è capitato in questa stagione. Una rimonta che però è riuscita soltanto a metà per il pilota Gresini, grazie alla sesta posizione finale che è arrivata beffando Maverick Vinales al fotofinish.

Di sicuro ci si aspettava di più dall’otto volte Campione del Mondo che come detto prima ha sempre dominato qui al Sachsenring, ma gli acciacchi fisici ed una qualifica dimenticabile non gli hanno permesso di lottare per le posizioni che contano. Domani nella gara lunga Marc Marquez avrà l’ultima possibilità di salvare un weekend nato male, ma sarà dura per lo spagnolo lottare per la vittoria considerato lo stato di forma di Martin e Bagnaia, che finora hanno avuto un passo nettamente superiore allo spagnolo, ma il podio potrebbe essere un obiettivo raggiungibile, dolori permettendo.

Le dichiarazioni di Marquez

Al termine della Sprint del GP Germania, Marc Marquez ha dichiarato:

“Avevo già capito che se avessi fatto un weekend perfetto avrei potuto lottare per la vittoria ma finora è stato disastroso, il peggiore dell’anno. Abbiamo avuto tutti i problemi possibili e proverò a salvarlo domani. Per quanto riguarda il mio fisico tra qualche ora saprò come sto perché adesso sono sotto l’effetto degli antidolorifici. Il dito non è un problema, anche se è rotto il dolore è accettabile. Ma il dolore alle costole, soprattutto quando faccio più di cinque giri, aumenta molto. Per fortuna ci sono solo due curve a destra e se fossimo stati su un altra posta sarebbe stato impossibile guidare. Ieri mi sono preoccupato e per questo mi sono fermato durante le prove. I medici mi hanno detto che avrei potuto rischiare ma avevo sentito qualcosa di strano alle costole ed ho deciso di fermarmi e valutare”.

Per quanto riguarda la gara di domani Marquez non si fa illusioni:

“Qui tutto dipende dalla partenza e dal primo giro, dove si perde molto tempo perché non si può sorpassare. Hai solo due possibilità di sorpasso, alla prima e all’ultima curva. Dobbiamo essere pazienti e capire che la situazione è questa. Oggi infatti stavo guidando al limite, ho lottato cercando di ritrovare le mie sensazioni e riuscire a dare il 100%.

Julian D'Agata