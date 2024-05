ELMS | 4h Le Castellet: COOL Racing e Ferrari ci riprovano

Nuovo evento questo fine settimana per l’European Le Mans Series 2024, in azione in Francia per la 4h Le Castellet. LMP2, LMP3 e LMGT3 tornano in azione nel noto impianto transalpino per una nuova corsa da non perdere, secondo dei sei round in programma per quanto riguarda il più importante campionato continentale riservato alle GT ed ai prototipi.

COOL Racing vs Algarve Pro Racing #25 in LMP2

Lorenzo Fluxa/Ritomo Miyata/Malthe Jakobsen (COOL Racing #37) e Matthias Kaiser/Olli Caldwell/Alex Lynn (Algarve Pro Racing #25) si sono contesi il successo in Catalogna, gli equipaggi hanno concluso rispettivamente al primo ed al secondo posto davanti a Ben Hanley/Marino Sato/Filip Ugran (United Autosports #22).

Le tre équipe citate ripartono all’attacco nel noto impianto transalpino, pista di casa per Paul Lafargue/Reshad de Gerus/Job van Uitert (IDEC Sport #48), Carl Bennett/James Allen/Jean-Baptiste Simmenauer (Duqueine Team #30) e Manuel Maldonado/Charles Milesi/Arthur Leclerc (Panis Racing #65).

Cercano un riscatto, invece, Robert Kubica/Louis Delétraz/Jonny Edgar, tridente più che mai competitivo che non ha rispettato le attese della vigilia in quel di Barcellona. Il polacco, lo scandinavo ed il britannico torneranno in griglia con i colori di AO by TF #14.

AF Corse per il bis in LMP2 PRO Am?

AF Corse prova a rifarsi al Paul Ricard dopo aver vinto a Barcellona con una relativa scioltezza grazie all’eccellente prestazione da parte di François Perrodo/Matthieu Vaxivière/Alessio Rovera. I due campioni in carica e l’italiano sono indubbiamente i favoriti d’obbligo anche nel particolare impianto transalpino che nuovamente verrà utilizzato nella specifica configurazione senza la chicane presente sul ‘Mistral’.

Rodrigo Sales/ Mathias Beche/Grégoire Saucy (Richard Mille by TDS #29) e John Falb/Colin Noble/Albert Costa (Nielsen Racing #24) ripartono dal secondo e dal terzo posto di Barcellona, le due compagini citate inseguono insieme a Giorgio Roda/Bent Viscaal/René Binder (Proton Competition #77) che nell’opening round non ha saputo confermare la pole-position del sabato.

LMP3, Virage Team e COOL Racing guardano da lontano gli altri

Julien Gerbi/Bernardo Pinheiro/Gillian Henrion ( Team Virage #8 ) e Miguel Cristovao/Manuel Espírito Santo/Cédric Oltremare (COOL Racing #17) appaiono un gradino sopra i rivali in LMP3 alla vigilia del secondo atto dell’European Le Mans Series.

Le due squadre citate partono con il favore del pronostico dopo il dominio impostato in Spagna, sfida in cui non sono mancate le difficoltà per Inter Europol Competition #88, WTM by Rinaldi Racing #12 e Racing Spirit of Leman #31. Menzione specifica per l’ultimo team, presente al vertice nel 2023 con Jacques Wolff/Jean-Ludovic Foubert /Antonie Doquin #31.

GT3, le Iron Dames chiedono la rivincita

Iron Dames e Porsche #85 chiedono la rivincita dopo una pesantissima battuta d’arresto in quel di Barcellona dopo tre ore semplicemente perfette. Michelle Gatting/Rahel Frey/Sarah Bovy ci riprovano, il tridente ha tutte le carte in regola per primeggiare nel noto tracciato del Paul Ricard.

#85 Iron Dames Porsche - Credits: Iron Dames

Ferrari, dal canto suo, riparte dalla superiorità mostrata al Montmelò con Johnny Laursen/Conrad Laursen/Nicklas Nielsen (Formula Racing Ferrari #50), meritatamente a segno davanti a Michael Wainwright/Riccardo Pera/Davide Rigon (GR Racing Ferrari #86).

Domenica la gara sulla canonica distanza delle quattro ore, live come sempre sui canali ufficiali dell’European Le Mans Series.

Luca Pellegrini