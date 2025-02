WorldSBK | Test Phillip Island, ecco gli orari delle prove prima del debutto

La stagione del WorldSBK è finalmente alle porte: tra Lunedì e Martedì tutti i piloti della top class delle derivate di serie, accompagnati dai piloti WorldSSP, svolgeranno due giornate di test a Phillip Island prima del fine settimana inaugurale.

Gli ultimi preparativi

È passato un lungo inverno per il WorldSBK tra conferme ed interessanti novità. Chi sarà a contendere la corona a Toprak Razgatlıoğlu e BMW? Sicuramente la coppia Aruba.it Racing - Ducati formata da Nicolò Bulega e Álvaro Bautista, con il marchio di Borgo Panigale che ha sferrato il guanto di sfida ai bavaresi per il 2025. Razgatlıoğlu e Bulega si sono scambiati la prima posizione nei precedenti test di Jerez de la Frontera e Portimão, con il turco più veloce in Portogallo ma assente in Spagna a causa dell'infortunio riportato alla mano destra che di certo non lo ha fermato sul rollercoaster portoghese.

Non solo BMW e Ducati: il WorldSBK 2025 riparte da Phillip Island con altri marchi che hanno dimostrato di potersela giocare, almeno durante i test invernali. Su tutte il nuovissimo progetto di Bimota: il marchio giappo-riminese vuole continuare sulla falsa riga di un ottimo 2024 grazie a Alex Lowes, sperando nella continua crescita di Axel Bassani lieta sorpresa del pre-stagione. Sembrano più vicine anche Yamaha e Honda, con Kawasaki che potrebbe essere una sorpresa grazie al binomio Puccetti Racing-Garrett Gerloff.

WorldSBK | Test Phillip Island: gli orari

Lunedì 17 Febbraio

23:10-01:00 - Primo turno WorldSSP

01:10-03:10 - Primo turno WorldSBK

03:40-05:30 - Secondo turno WorldSSP

05:40-07:40 - Secondo turno WorldSBK

Martedì 18 Febbraio

23:10-01:00 - Primo turno WorldSSP

01:20-03:10 - Primo turno WorldSBK

03:40-05:30 - Secondo turno WorldSSP

05:50-07:40 - Secondo turno WorldSBK

Valentino Aggio

