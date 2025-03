F1 | GP Australia: Verstappen mette una pezza al weekend Red Bull

Un primo round del campionato di Formula 1 in Australia complicato per Red Bull. Sul circuito di Melbourne Max Verstappen ha chiuso la gara in seconda posizione, alle spalle di Lando Norris su Mclaren e davanti alla Mercedes di George Russell. Una prestazione da campione per il pilota olandese, che ha mostrato ancora una volta di essere un quattro volte campione del mondo e la soluzione ai problemi del team inglese.

Una prestazione disastrosa invece per il suo compagno di squadra Liam Lawson, che, dopo essersi qualificato in diciassettesima posizione, non ha concluso la gara a causa di un'uscita fuori pista a causa della pioggia. Una gara che ha ricordato a Red Bull i risultati di Sergio Perez. Un inizio non convincente per un pilota su cui il team ha puntato molto.

Max Verstappen mette una pezza alle prestazioni Red Bull

Red Bull ha cominciato il fine settimana australiano con delle difficoltà di bilanciamento della monoposto, mostrando di essere lontana dai top team come Ferrari e Mclaren. Il team di Milton Keynes però ha un'arma che nessuno possiede, Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo ha dimostrato ancora una volta il suo valore, mettendo la sua vettura in seconda posizione nel corso delle qualifiche del sabato. E ancora più importante ha terminato il Gran Premio in seconda posizione, dietro al suo diretto avversario Lando Norris. Nonostante le difficoltà emerse nel corso della gara, il pilota olandese ha dettato la strategia al team all'arrivo della pioggia e ha risollevato le sorti della squadra, portando a casa un secondo posto. Una gestione della gara eccellente, con cui ha sottolineato come il pilota può fare la differenza e guidare al di sopra delle criticità della vettura.

Un Max Verstappen soddisfatto al termine della gara:

Una gara difficile, ma alla fine è stato divertente. Lando ha avuto un piccolo errore all'ingresso della curva sei, quindi ha perso molto slancio ed è per questo che mi sono avvicinato. Ma è molto difficile sorpassare qui. È stato divertente quegli ultimi giri, spingere quando stai lottando per la vittoria. Sono solo molto contento di aver portato a casa la vittoria, di aver segnato buoni punti. Questo è, diciamo, un buon punto di partenza per noi.

Disastro per Liam Lawson alla sua prima gara nel team ufficiale

Sorte completamente diversa per il compagno di squadra Liam Lawson. Un fine settimana in costante difficoltà per il pilota neozelandese, che non è riuscito a concludere il primo gran premio della stagione. Una prestazione che ha ricordato quelle di Sergio Perez, il pilota che è stato rimpiazzato a causa delle performance troppo lontane da Max Verstappen. Non il piede giusto per iniziare questa stagione, visto tutta la fiducia che Christian Horner e Helmut Marko hanno riposto su di lui. E visto che il team ha bisogno anche dei suoi punti per puntare ad un buon posizionamento nella classifica costruttori. Ha ancora tempo per dimostrare che vale quel posto in prima squadra, ma come abbiamo visto per altri piloti, Red Bull può essere davvero brutale nel prendere decisioni.

Federica Passoni