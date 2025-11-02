TCR World Tour | Zhuzhou: Comte ed Ehrlacher protagonisti

Aurélien Comte e Yann Ehrlacher si dividono i successi al Zhuzhou International Circuit, penultima prova del TCR World Tour 2025. Il portacolori di SP Compétition Cupra svetta nella prima e nella terza corsa, mentre il portacolori di Cyan Racing è riuscito ad imporsi nella race-2.

Ehrlacher si porta a +34 in classifica sul compagno di squadra Thed Björk alla vigilia della finale di Macao di metà novembre, i due sono gli unici che possono vincere il titolo piloti.

Credits: TCR World Tour

Comte regna nella race-1

Sabato, nella prima delle tre prove del weekend, un solo protagonista è stato al comando: Aurélien Comte. Il francese, scattato dalla pole, ha dominato la competizione senza particolari problemi dal primo all'ultimo giro.

La Cupra Leon VZ del SP Compétition ha regolato la Lynk & Co 03 FL ufficiale di Thed Björk e la Hyundai Elantra N TCR di Norbert Michelisz, rispettivamente presenti in seconda e terza piazza.

La lotta più spettacolare è stata per la quarta piazza con Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) che ha provato in ogni modo a superare Will Brown. L'ex campione del Repco Supercars Championship, presente questo fine setimana con HMO Customer Racing Hyundai, è riuscito a chiudere quarto dopo aver respinto per diversi minuti ogni attacco da parte del francese.

Credits: TCR World Tour

Ehrlacher vince race-2, Comte chiude in bellezza in race-3

Yann Ehrlacher ha recuperato punti importanti su Björk imponendosi di forza nella race-2. La prova, condizionata dalla pioggia, ha visto il francese di Cyan Racing primeggiare anche grazie al prezioso aiuto di Santiago Urrutia.

Dopo una breve Safety Car per intervenire sull'Honda GOAT Racing di Esteban Guerrieri, il #111 dello schieramento ha lasciato sfilare il compagno di squadra che con merito ha vinto battendo le due Hyundai Elantra N TCR di Azcona e Nestor Girolami, protagonisti anche di un contatto nelle fasi iniziali.

Björk si è dovuto accontentare della quarta piazza, lo svedese è riuscito a precedere Ehrlacher nella race-3 vinta nuovamente dalla Cupra di Comte. Nuova bella affermazione del portacolori di SP Compétition, secondo sullo schieramento di partenza alle spalle di Björk.

Credits: TCR World Tour

Brown è tornato quarto in race-3 chiudendo davanti ad Urrutia, Ryan MacMillan (HMO Customer Racing Hyundai), Girolami e Michelisz. Attardato per tutto il weekend invece Ma Qing Hua, padrone di casa con i colori di Lynk & Co Cyan Racing.

La finale del TCR World Tour si svolgerà nel weekend del 16 novembre nella sempre spettacolare location di Macau in cui letteralmente tutto può succedere. Ehrlacher vanta 34 punti di margine su Björk, ricordiamo però che sono ancora oltre 60 quelli da assegnare.

Annullata la finale FIA TCR World Ranking di Vallelunga

WSC ha comunicato nel frattempo che la finale del FIA TCR World Ranking 2025 è stata cancellata. L'evento si sarebbe dovuto svolgere nel weekend del 22 novembre a Vallelunga, la manifestazione non si svolgerà per un numero troppo basso di iscrizioni.

Una nota ufficiale recita: “WSC sta ora analizzando le ragioni di questa situazione e valuterà le opzioni successive per il progetto insieme ai clienti TCR”. Non sicuramente una bella notizia per il panorama del TCR, per il secondo anno consecutivo non si svolgerà infatti l'evento che avrebbe dovuto chiudere la stagione agonistica.

Luca Pellegrini