F1 | GP Emilia Romagna: le parole dei piloti in conferenza stampa a Imola

Dopo due anni, la F1 torna a Imola per la prima delle gare europee della stagione. Alla vigilia del weekend sul circuito del Santerno, ecco le parole dei protagonisti nella tradizionale conferenza stampa piloti. Tra di essi, il neo-vincitore Lando Norris e i piloti dei team di casa Ferrari e Racing Bulls, ovvero Carlos Sainz e Daniel Ricciardo.

Primo pilota a prendere la parola, Carlos Sainz (Ferrari) analizza quali sono le aspettative in vista di quello che è uno dei Gran Premi di casa per la Rossa:

A Miami inoltre lo spagnolo aveva visto danneggiata la sua gara a causa della penalità inflittagli. In merito alla decisione della FIA ha detto:

Perez al via di Miami ha messo fuori due piloti ma lì non c'è stata sanzione. Penso che non si dovrebbe guardare all'esito di un'azione per dare penalità e questo è difficile da comprendere.