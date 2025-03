MotoGP | GP Thailandia, Sprint: questione di famiglia, Marc Márquez precede Álex

Semplicemente intoccabile Marc Márquez nella prima Sprint della stagione MotoGP. Il catalano vince, convince e demoralizza gli avversari nel sabato del Gran Premio della Thailandia. Lo segue a ruota il fratello Álex Márquez, mentre Francesco Bagnaia è terzo e chiude il podio della Sprint.

Marc Márquez non fa prigionieri, Bagnaia ammutolito

Nessuno ha potuto tenere il ritmo di Marc Márquez nella Sprint della Thailandia. Dopo la pole position di qualche ora fa, il nuovo pilota Ducati ufficiale gestisce una corsa che non ha regalato grosse emozioni, portandosi a casa i primi 12 punti della stagione e la leadership iridata che mancava dal lontano Gran Premio di Valencia del 2019. Marc Márquez conferma quanto fatto vedere tra test e i primi due giorni del weekend, amministrando senza nemmeno fare troppa fatica, almeno questo è quello che sembra di vedere. Per un Márquez apparentemente in controllo totale, ce n'è un altro subito alle spalle: Álex Márquez segue come un ombra il fratello, rimanendo sempre a distanza di sicurezza dal #93 e prendendosi una meritata 2ª posizione, tornando così sul podio per la prima volta dopo il Gran Premio di Germania dello scorso anno.

Sembra invece essere impotente Francesco Bagnaia: il due volte campione del mondo MotoGP ha rimediato nelle qualifiche un venerdì disastroso, acciuffando la prima fila ma da lì non si è mosso. Bagnaia ha rischiato con la scelta delle gomme, optando per una Hard all'anteriore piuttosto della Soft come i fratelli Márquez davanti a lui. Bagnaia conferma che la Sprint è la sua bestia nera, ma il 3° posto dà fiducia per il Gran Premio di domani, vero terreno di caccia per il piemontese.

Ai Ogura vera sorpresa, Morbidelli è 5°: si rivedono Yamaha e Honda

Davanti la Sprint del Gran Premio di Thailandia non ha offerto troppi colpi di scena, ma dietro a prendersi il palcoscenico è Ai Ogura. Il campione del mondo Moto2 in carica ha impressionato sia ieri nelle qualifiche, ma è nelle gare che si fanno i punti. Il giapponese di Trackhouse non si è fatto intimidire, prendendosi la 4ª piazza alla prima curva con un coraggioso sorpasso all'esterno. Ogura ha poi messo pressione nei confronti di Bagnaia, accontentandosi poi di un 4° posto che ha dell'incredibile. Il pilota giapponese precede Franco Mrobidelli, il quale conferma i grandi passi in avanti fatti nell'inverno rispetto alla scorsa stagione. Il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team è stato leggermente rallentato dalla battaglia con Jack Miller, poi caduto a sei giri dalla fine ma molto competitivo in sella alla M1 di Pramac.

Decisamente più staccato rispetto alla top 5 c'è la prima KTM RC16 di Pedro Acosta, imbottigliato nel traffico prima del compagno di squadra Brad Binder (8°) e poi di Fabio Quartararo, il quale chiude 7° e regala così i primi punti a Yamaha. Nei punti si rivede anche Honda grazie ad un redivivo Joan Mir, il quale riesce a concludere al 9° posto ed aggiudicarsi l'ultimo punto disponibile nella Sprint. Johann Zarco chiude la top 10, mentre Marco Bezzecchi è 12° in rimonta dopo aver pattinato con la gomma posteriore in partenza. Gli altri italiani: Luca Marini è 15° davanti a Enea Bastianini (18°), mentre Fabio Di Giannantonio è costretto al ritiro per un problema tecnico alla sua Desmosedici GP25.

MotoGP | GP Thailandia: i risultati della Sprint

Credits: MotoTiming

Valentino Aggio

Leggi anche: MotoGP | GP Thailandia, Qualifiche: la pole è di Marc Márquez, Bagnaia in prima fila