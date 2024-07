WEC | Nico Müller lascia Peugeot, la nuova Aston Martin prova a Silverstone

Il FIA World Endurance Championship guarda già alla prossima stagione agonistica dopo aver concluso da pochi giorni il quarto round degli otto previsti per la stagione 2024. Peugeot non potrà più contare su Nico Mueller dal 2025, stagione in cui vedremo il debutto nella classe regina di Aston Martin.

Nico out, Malthe promosso

Nico Muller è pronto per salutare Peugeot al termine del campionato in corso. L’elvetico ha sposato la causa del marchio francese nel corso del 2022, pronto per una nuova esperienza nella classe regina del Mondiale dopo aver concluso una lunga e vincente partnership con Audi Sport.

L’ex protagonista del DTM potrebbe non restare nel FIA WEC. Lo svizzero si potrebbe spostare come accaduto per Antonio Felix Da Costa nel 2023 esclusivamente sulla FIA Formula E. Non conosciamo ancora i piani del 32enne, ma la recente scissione da ABT per la serie non può passare inosservata.

Al posto di Nico ci sará Malthe Jakobsen, ex campione dell’European Le Mans Series in LMP3 e vincitore dell’ultima Asian Le Mans Series. Il danese è pronto per il grande salto, una promozione che arriva dopo due stagioni da ‘riserva’.

Aston Martin prova in Inghilterra

Primi chilometri in quel di Silverstone per l'Aston Martin Valkyrie, vettura che correrà nel 2025 nella classe regina del FIA World Endurance Championship e dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il brand inglese ed il team Heart of Racing hanno svolto una sessione privata nella ‘casa del motorsport britannico', una sessione importante a meno di sei mesi dal debutto ufficiale (dovrebbe essere la Rolex 24 di gennaio).

Non ci sono molte informazioni in merito alla prova in pista di una vettura molto particolare destinata a montare un propulsore V12 aspirato senza la combinazione dell'ibrido come accade per le altre auto Hypercar (le LMDh hanno l'ibrido da regolamento come scritto anche dal nome).

Proton Competition x2?

Proton Competition sta studiando i primi passi per la stagione 2025 dopo aver debuttato con Ford in LMGT3 ed aver continuato la collaborazione con Porsche Motorsport per la classe regina del FIA WEC e dell'IMSA WTSC.

Nel prossimo anno potrebbe portare due unità per Proton Competition nel Mondiale sfruttando anche l'imminente uscita di scena di Hertz JOTA che dovrebbe cambiare costruttore dopo il 2024 (Cadillac su tutti?). Il condizionale resta in ogni caso d'obbligo perché con un numero massimo ipotetico di 22 Hypercar (viste le 18 GT e 40 posti limite per il campionato) non sarebbe possibile aggiungere due Porsche 963 extra alla griglia.

L'attuale auto #99 resterebbe quindi l'unica privata per Porsche con i colori di Proton, mentre la seconda vettura non ufficiale dello schieramento sarebbe nuovamente la Ferrari 499P #83 di AF Corse.

Luca Pellegrini