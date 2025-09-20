GTWC Europe | Lamborghini vince nel post gara race-1 a Valencia

Una serie infinita di sanzioni per il mancato rispetto delle bandiere gialle ha modificato la classifica della race-1 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Valencia. Jordan Pepper/Luca Engstler strappano il successo alla Ferrari #69 Emil Frey Racing di Thierry Vermeulen/Chris Lulham, primi all'arrivo in Gold Cup e nella classifica overalll.

Lamborghini torna a vincere

Più di 14 auto sono state penalizzate per non aver rispettato le bandiere gialle in curva 9 a metà prova. I commissari hanno esposto il segnale di pericolo per un problema all'Aston Martin #21 Comtoyou Racing, ferma nella ghiaia.

La Ferrari #69 è stata penalizzata alcune ore dopo la bandiera a scacchi insieme a Comtoyou Aston #21, CSA McLaren #111, Al Manar WRT BMW #777, AF Corse Ferrari #50, Boutsen VDS Mercedes #9, Walkenhorst Motorsport Aston Martin #35, Emil Frey Racing Ferrari #14, AF Corse Ferrari #52, AF Corse Ferrari #51, Rutronik Racing Porsche #96, Rutronik Racing Porsche #97 e Sainteloc Racing #25.

La Lamborghini #63 GRT vince quindi race-1 di Valencia davanti alla McLaren #58 Garage 59 di Tom Fleming/Louis Prette (Gold Cup). Terzo posto invece per la Mercedes AMG GT3 EVO #48 Winward Racing che ottiene automaticamente il primato in campionato con Maro Engel/Lucas Auer.

I campioni in carica eguagliano i 72 punti della BMW #32 WRT di Charles Weerts/Kelvin van der Linde, out oggi in seguito ad un incidente in curva 1 durante il concitato opening lap. Domani nella race-2 si contenderanno il trofeo finale anche Goethe/Kirchhofer (Garage 59 McLaren #59), la Lamborghini #63 e Muller/Niederhauser (Rutronik Porsche #96) , rispettivamente a 70.5p, 68.5p e 63.5p dopo la competizione odierna.

GTWC Europe: Gold e Bronze ancora in gioco, Comtoyou Aston trionfa in Silver

La penalità per l'Aston Martin #21 Comtoyou Racing di Kobe Pauwels/Jamie Day non ha cambiato la classifica generale della Silver Cup. I due piloti citati sono ufficialmente i campioni 2025 grazie al secondo posto nella race-1 di Valencia davanti alla BMW #992 Paradine Competition di Mex Jensen/Maxime Oosten.

Entrambe le auto sono state retrocesse per l'infrazione con le bandiere gialle: il successo è passato nelle mani di Gilles Stadsbader/ Matisse Lismont (WRT BMW #30).

McLaren si rilancia invece in Gold Cup con Louis Prette (Garage 59 McLaren #58). 97.5 punti all'attivo per quest'ultimo contro i 102p di Vermeulen/Lulham (Emil Frey Racing Ferrari #69) ed i 92p di Evrard/Magnus (Sainteloc Racing Audi #26). La Rossa ha chiuso seconda la race-1 nonostante la penalità riuscendo a precedere la McLaren #111 CSA Racing.

Infine la Bronze Cup che domani vedrà in bagarre Blattner/Marschall (Kessel Racing Ferrari #74) e Mardini/Buus (Lionspeed GP Porsche #89). La 296 ha 82,5p contro i 70,5p della Porsche, le auto hanno chiuso nell'ordine la race-1 in prima e seconda piazza.

Tra le penalità è stata limitata anche la Lamborghini #85 Imperiale Racing di Loris Spinelli/Dmitriy Gvazava. Un'infrazione in regime di FCY ha regalato l'ultimo posto sul podio della Bronze Cup a Marvin Dienst/Rinat Salikhov (Winward Racing Mercedes #81).

Domani Q2 e race-2 in Spagna.

Luca Pellegrini