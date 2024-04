Moto2 | GP Americhe, gara: Garcia trionfa nel rodeo di Austin ed è il nuovo leader

Sotto il sole di Austin, la domenica di gare continua a regalare spettacolo anche in Moto2. A trionfare è un imprendibile Sergio Garcia, alla sua prima vittoria nella categoria, seguito dall'idolo di casa Joe Roberts e Fermin Aldeguer. Sesto posto per un ottimo Dennis Foggia; solo decimo Celestino Vietti, che precede il connazionale Tony Arbolino, undicesimo.

Garcia domina, ma che brivido nel finale!

Il trionfo che mancava è finalmente arrivato: Sergio Garcia ha dominato il rodeo texano, cogliendo così la sua prima vittoria in carriera in Moto2 e anche la testa della classifica generale. Lo spagnolo sale così sul gradino più alto del podio dopo una gara dominata dall'inizio alla fine: scattato dalla terza posizione, Garcia ha subito preso la testa della corsa, rimanendoci fino al traguardo nonostante qualche errore di troppo negli ultimi giri che avrebbero potuto costargli caro.

Nulla da fare, invece, per l'idolo di casa Joe Roberts, che deve accontentarsi della seconda posizione nel suo GP di casa. Una gara di sostanza (e costanza) per lo statunitense che, partito quinto, ha provato nelle ultime tornate a insidiare il leader. Tuttavia, complice anche una “sfollata” di troppo [un lungo causato dalla moto in folle, ndr], non è riuscito nell'impresa di recuperare il gap accumulato su Garcia, chiudendo così la gara di Austin con un'importante piazza d'onore [miglior risultato in carriera nel GP delle Americhe, ndr].

Come detto, alle spalle di Garcia e Lopez troviamo il baby fenomeno Fermin Aldeguer, ottimo terzo dopo una gara in rimonta a causa di una brutta partenza che ne ha condizionato la gara. Quarto posto per il compagno di squadra Alonso Lopez, che precede il connazionale Marcos Ramirez (quinto) e il nostro Dennis Foggia, ottimo sesto [miglior risultato in Moto2 per lui, ndr], a cui resta un po' l'amaro in bocca per il quarto posto sfumato all'ultimo proprio a favore di Lopez e Ramirez.

Vietti e Arbolino arretrati

Ad Austin, la settima piazza è per Ai Ogura, che precede Jeremy Alcoba (ottavo) e Aron Canet (nono), penalizzato da una pessima partenza [scattava dalla pole position, ndr] e costretto dunque a cedere la testa della classifica generale al connazionale e vincitore di giornata Garcia. Chiude la top ten il nostro Celestino Vietti, decimo davanti al connazionale Tony Arbolino, entrambi in difficoltà sul tracciato texano.

Alle loro spalle troviamo la coppia del team Gresini, con Albert Arenas (dodicesimo) che chiude davanti al compagno Manuel Gonzalez (tredicesimo). Seguono Diogo Moreira e Filip Salac, rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo. Arretrato anche il Campione del Mondo Moto3 in carica Jaume Masia, solamente diciannovesimo, ancora alle prese con l'adattamento alla nuova categoria. Caduto Jake Dixon, rientrato in gara e ventitreesimo al traguardo.

Moto2 | I risultati della gara di Austin

L'ordine di arrivo della Moto2 | Credits: MotoTiming Live (via mototiming.live)

Giorgia Guarnieri

