F1 | GP Austria, gara: Norris doma il Red Bull Ring, Leclerc a podio

Lando Norris non sbaglia nulla e si prende una dominante vittoria al GP Austria 2025 di Formula 1. Prova di forza per la McLaren che firma un altro 1-2 con Oscar Piastri in seconda posizione, mentre una Ferrari convincente sale sul podio con Charles Leclerc terzo davanti a Lewis Hamilton.

Antonelli fa strike su Verstappen, ottima prova delle Ferrari

Si parte subito col botto di Andrea Kimi Antonelli che sbaglia staccata di curva 3 con la sua Mercedes e centra l’incolpevole Max Verstappen causando il ritiro di entrambi e la Safety Car, il tutto mentre Piastri si era preso la seconda posizione su Leclerc alla partenza. Dalla ripartenza in poi, il duo McLaren farà il vuoto sugli altri con un Norris che, dopo qualche incrocio spettacolare e un scampato pericolo con Oscar, dominerà la gara nonostante un finale thriller, tra l’arrivo dei doppiati che erano in lotta tra di loro per i punti e che lo hanno portato a far riavvicinare Piastri fino ai due secondi di distacco.

Alla fine però è il britannico a firmare il suo terzo successo di stagione dopo Australia e Monaco e a salire a -15 in classifica da un Piastri che comunque limita i danni col secondo posto odierno. Circa 20 secondi dopo troviamo una buona Ferrari che cresce col nuovo fondo e piazza Charles Leclerc a podio per la quarta volta in stagione: dietro al monegasco troviamo un buon Lewis Hamilton in quarta posizione con la miglior prestazione possibile per lui e per gli uomini del Cavallino Rampante a Spielberg.

Mercedes sbiadita, primi punti per un super Bortoleto

Negativa invece la prova della Mercedes con un George Russell che chiude al quinto posto dopo una gara senza mordente, in cui non è mai stato in lotta con le Ferrari. Dietro a lui si conferma in risalto un Liam Lawson che conquista un ottimo sesto posto per lui e per Racing Bulls dopo una gara davvero positiva per il kiwi. A seguire troviamo Fernando Alonso con la Aston Martin che nel finale riesce a difendersi da un Gabriel Bortoleto formato MVP, che si prende l’ottavo posto e i suoi primi punti di carriera in F1.

Grande soddisfazione per il brasiliano (eletto Driver of the Day) ma anche per il team KICK Sauber che piazza anche Nico Hulkenberg in nona posizione per un doppio arrivo a punti (non accadeva dal Qatar 2023). Esteban Ocon completa la zona punti con la Haas davanti al suo compagno Oliver Bearman e all’altra Racing Bulls di Isack Hadjar. Giornata del tutto negativa invece in casa Williams con un doppio DNF: Carlos Sainz prima del via (freni posteriori in fiamme) e Alexander Albon poi si sono ritirati per problemi d’affidabilità alle loro monoposto.

Il Mondiale di Formula 1 2025 riprenderà subito il prossimo weekend, quando il Circus ritornerà sul circuito di Silverstone per il GP Gran Bretagna che 75 anni fa diede inizio alla storia di questo sport.

Credits: FIA

Andrea Mattavelli