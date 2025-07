Topjet Formula 2000 | Zeller e Berta padroni anche al Mugello

Anche il quarto appuntamento stagionale della Topjet Formula 2000 ha regalato un nuovo capitolo della sfida al vertice tra Sandro Zeller e Benjamin Berta. I due contendenti al titolo si sono spartiti il bottino in palio nella tappa andata in scena al Mugello nell'ambito dell'ACI Racing Weekend, con lo svizzero abile a sfruttare la griglia invertita della Sprint Race per centrare il sucesso e l'ungherese assoluto dominatore della Feature Race dopo essere scattato dalla pole position. Nella F2.0 Cup doppietta di Karim Sartori, che consolida la propria leadership in classifica.

Zeller attacca, Berta risponde

Due uomini in fuga. Il round toscano della serie tricolore organizzata da Piero Longhi ha sancito ancora una volta la superiorità da parte dei piloti che stanno dominando la stagione, con Benjamin Berta che si conferma nel ruolo di leader ma con Sandro Zeller deciso a non mollare di un centimetro. Una battaglia che promette di tenere banco anche negli ultimi tre round del campionato, nel corso dei quali ogni episodio rischia di diventare decisivo in un confronto incerto ed equilibrato. Il pilota elevetico ha sfruttato tutta la propria esperienza nel corso della Sprint Race, quando è riuscito a trovare il varco giusto dopo essere scattato dalla quarta fila portandosi in testa sin dalle prime battute di gara. Una mossa che ha fatto la differenza nei confronti del giovane ungherese, il quale è rimasto intruppato nel gruppo consentendo al rivale di prendere un margine rivelatosi poi fondamentale ai fini del risultato finale. A poco è poi servito l'ingresso della Safety Car (intervenuta nel finale per l'uscita di pista da parte di Aguiar alla Bucine), visto che Zeller ha gestito con la consueta freddezza la presenza della Dallara 320 del Franz Woss Racing alle proprie spalle.

Karim Sartori in azione al Mugello

Larsen e Benalli sul podio

La Feature Race della domenica al Mugello ha invece riservato un monologo firmato da Berta, il quale (nonostante una partenza non perfetta dalla pole) si è immediatamente riportato il testa imponendo il proprio ritmo sin dalle battute iniziali, con Zeller che non ha potuto fare altro se non di accontentarsi del secondo posto. Soddisfazioni nel weekend del Mugello sono arrivate anche per Stig Larsen, terzo in gara-1 prima di rendersi autore di un testacoda nella seconda manche, e per Andrea Benalli, che ha completato il weekend di casa con il terzo gradino del podio dopo il quinto posto del giorno precedente. Ancora una prestazione solida per Enzo Stentella, in entrambe le occasioni quarto assoluto e al vertice della graduatoria Gentleman, dove è riuscito a prevalere nei confronti di Dino Rasero, quest'ultimo autore di un eccellente terzo tempo in qualifica. In evidenza anche il giovane tedesco Oliver Kratsch, al top nella Gold e costantemente nella Top-10 assoluta, mentre Jeremy Clavaud ha firmato un doppio successo nella graduatoria riservata alle Formula Regionale davanti ad Arthur Fouche. Positivo il rientro di Laurence Balestrini con la Dallara del Viola Formula Racing e l'esordio del giovane Rafal Wolosz su Formula 4, al pari delle prestazioni firmate dagli esperti Urs Ruttimans e Giancarlo Pedetti.

Sartori allunga tra le Formula Renault

La sfida nella graduatoria assoluta Topjet F2.0 Cup ha visto Karim Sartori conquistare la seconda doppietta consecutiva, dopo quella ottenuta nel precedente round di Vallelunga, la quale ha consentito al pilota del team Speed Motor di incrementare il proprio margine in classifica nei confronti di Luis Aguair. Entrambi sono scattati dalla prima fila nella Sprint Race del sabato, in virtù dell'inversione delle otto posizioni sulla griglia, ma la sfida si è interrotta a poche tornate dal termine con l'uscita di pista da parte del pilota portoghese. Quest'ultimo è poi riuscito a conquistare la seconda posizione nella gara lunga, precedendo l'altra Formula Renault 2.0 di Roger Bucher.

Prossima tappa a Brno

La Topjet Formula 2000 tornerà in azione nella quinta tappa stagionale in programma sul circuito di Brno (Repubblica Ceca) nel weekend del 6-7 Settembre, in un appuntamento che vedrà i protagonisti della serie tricolore tornare ad essere affiancati dalla Drexler Cup.

Dal Mugello - Marco Privitera