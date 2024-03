IndyCar | $1 Million Challenge: info e orari della nuova super sfida

Una sfida inedita attende piloti e team della IndyCar Series, che per la prima volta dal 2008 andranno ad affrontare un weekend che non elargirà punti per il campionato. Teatro della sfida sarà la pista del Thermal Club, ricavata all’interno di un vero e proprio resort ai piedi dei monti Santa Rosa, nella valle di Coachella, che nel 2023 era stato sede dei test prestagionali. Un dato non certo irrilevante: in palio, per il vincitore, ci sono 1 milione di dollari, da dividere con il team.

Il format

Come detto, era dai tempi della Nikon 300 a Surfers’ Paradise, nel 2008, che la IndyCar non si impegnava in un evento fuori campionato. A cavallo degli anni ’80 e ’90, però, questi weekend estemporanei avevano cadenza praticamente annuale, e la Marlboro Challenge, tenuta spesso anche a Laguna Seca, era un appuntamento di grande prestigio. Chissà se la $1 Million Challenge, questo il nome dell’evento, avrà vita altrettanto lunga.

Per l’occasione, ovviamente, il board della categoria ha elaborato un format completamente rivisto del weekend di gara, volto più che altro a incentivare lo spettacolo in pista. Dopo le prove libere, saranno sorteggiati due gruppi in cui dividere i 27 contendenti, che si daranno battaglia prima in qualifica e poi in due manches della durata di dieci giri ciascuna.

I migliori sei di ogni gruppo andranno poi a sfidarsi nella Main Race di domenica, la gara che andrà ad affibbiare i premi più sostanziosi. Anche questa, sarà suddivisa in due frazioni da dieci giri ciascuna, al termine delle quali sarà decretato il vincitore. Fortunato, quest’ultimo, perché secondo i calcoli di alcuni addetti ai lavori si porterà a casa 500.000 $, e insieme a lui tutti i partecipanti alla finale avranno un premio in denaro.

Il tracciato

Come detto, la pista californiana è già conosciuta da team e piloti IndyCar, che qui hanno disputato i test nel febbraio 2023. L’intera infrastruttura è ricavata all’interno di un esclusivissimo resort, e ha una particolarità: non vi sono tribune o spazi per i fan, che dovranno quindi accontentarsi di seguire l’evento in televisione.

Disponibile in diverse configurazioni, la $1 Million Challenge si disputerà sul Twin Palms Layout, che sfrutta in pratica il collegamento tra il North e il South Palm Circuit. Un disegno lungo quasi 5 km, che presenta 19 curve e tanti saliscendi e cambi di pendenza che accentueranno in maniera significativa la sfida nella ricerca dell’assetto migliore, e che sarà da affrontare in senso antiorario.

Gli orari

Le manches eliminatorie e la gara di domenica, il main event, saranno trasmessi in diretta su Sky Sport, mentre il resto del weekend sarà disponibile in streaming sulla piattaforma IndyCar Live.

Venerdì 22 Marzo

17:00 Open Test Session 1 - Diretta IndyCar Live

23:00 Open Test Session 2 - Diretta IndyCar Live

Sabato 23 Marzo

17:00 Open Test Session 3 - Diretta IndyCar Live

21:00 Open Test Session 4 - Diretta IndyCar Live

Domenica 24 Marzo

01:05 Qualifiche - Diretta IndyCar Live

17.30 $1 Million Challenge (due batterie di qualificazione da 10 giri, finale da 20 giri) - Diretta Sky Sport

Nicola Saglia