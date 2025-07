GTWC Europe | Q1, Misano: Rovera in pole, BMW terza con Rossi

Ferrari ed AF Corse - Francorchamps Motors firmano la pole position per la race-1 di Misano Adriatico del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup con Alessio Rovera.

Ferrari in pole a Misano

Il marchio di Maranello ottiene la terza pole in stagione nella serie, la prima per AF Corse che non si imponeva contro il cronometro dalla race-1 di Valencia del 2022.

Il lombardo ha fatto la differenza davanti alla Ferrari #74 Kessel Racing di Dennis Marschall, autore del miglior crono per quando riguarda la specifica Bronze Cup. Il tedesco ha beffato Valentino Rossi (WRT BMW #46), protagonista assoluto con il terzo tempo assoluto.

Ferrari protagonista nelle qualifiche, bene BMW

La BMW M4 GT3 EVO ha tenuto testa alle due Ferrari 296 Emil Frey Racing, rispettivamente affidate a Chris Lulham (Gold Cup) ed a Ben Green. La coppia ha completato la Top5 davanti a Charles Weerts (WRT BMW #32), Patric Niederhauser (Rutronik Racing Porsche #96), Jens Kligmann (AlManar Racing BMW #777 – Gold Cup), Maxime Martin (Boutsen VDS Mercedes #9) e Jordan Pepper (GRT Lamborghini #63).

Da citare anche l'ottimo giro da parte di Ezequiel Perez Companc (Tresor Attempto Racing Audi #99), autore della pole per quanto riguarda la Silver Cup con il 14mo crono assoluto.

Ferrari e BMW spiccano quindi nella parte alta della classifica dopo le qualifiche di Misano. Porsche e Mercedes inseguono alla vigilia della prima prova del weekend che sarà al tramonto.

Oggi alle 20.15 la prima delle due corse in programma a Misano Adriatico. Come sempre tutto verrà diffuso in diretta su Sky Sport e come sempre anche su YouTube attraverso il canale ufficiale della serie GT World.

Luca Pellegrini - Da Misano