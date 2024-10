WEC | Toyota, ultima spiaggia in Bahrain per conquistare l’unico titolo del 2024

Toyota GR si prepara per dare battaglia nella 8h del Bahrain con l’obiettivo di firmare l’unico titolo del 2024. I giapponesi inseguono la vetta nella classifica costruttori nella competizione araba in cui si daranno battaglia contro Porsche e Ferrari.

Toyota vs Ferrari vs Porsche

La Toyota ha 10 punti di scarto nei confronti di Porsche che detta il ritmo dopo sette delle otto competizioni previste. Insegue, invece, Ferrari che vanta 134p al momento contro i 161p di Porsche, unico marchio ad aver vinto da marzo ad oggi due competizioni con la stessa auto.

Kamui Kobayashi/Nick De Vries (Toyota #7) sono ancora matematicamente in lizza per il successo tra i piloti, l’inglese e l’olandese sono attualmente in terza piazza con 113p contro i 150p della Porsche #6 di André Lotterer/Laurens Vanthoor/Kevin Estre.

Toyota cerca l’unico sigillo della stagione agonistica dopo aver perso per il secondo anno consecutivo la 24h Le Mans. Il successo nel Mondiale costruttori rappresenterebbe un vero e proprio riscatto dopo un 2024 in cui è arrivata anche la significativa sconfitta nella 6h del Fuji dopo anni di dominio.

Le parole dei protagonisti alla vigilia del week-end

Kamui Kobayashi, team principal e pilota della Toyota GR010 #7, ha riportato in una nota ufficiale alla vigilia del week-end che scatterà quest'oggi con le prime prove libere

È la fine di una stagione emozionante e impegnativa. Come team abbiamo vissuto momenti fantastici ma anche momenti difficili, come l'ultima gara al Fuji Speedway. La competizione è stata incredibilmente dura per tutta la stagione, ma grazie al grande sforzo di tutti, affrontiamo l'ultima gara con il destino del campionato mondiale costruttori ancora in nostro controllo. Sappiamo che una vittoria ci darà il titolo, quindi questo è il nostro obiettivo e tutti daranno il massimo per raggiungerlo. Abbiamo bisogno di un fine settimana perfetto e siamo pronti per la sfida.

Non poteva mancare il parere di Nick De Vries, ex campione di FIA Formula E che guiderà nuovamente l'auto #7. Ricordiamo che il giapponese e l'olandese sono gli unici a poter vincere il titolo con la vettura #7 vista l'assenza a Le Mans di Mike Conway per infortunio.

È l'ultima gara della mia prima stagione come pilota da corsa TOYOTA GAZOO Racing e dobbiamo ancora lottare per il campionato mondiale costruttori, quindi non vedo l'ora che arrivi il Bahrein. Conosco bene la pista da altre serie e ho provato una TS050 HYBRID lì nel lontano 2019 durante il test per principianti, che in un certo senso ha dato inizio alla mia storia con il team. Quindi, è bello tornarci come pilota da corsa Toyota. Il Fuji è stato duro per noi, ma è stato un altro grande sforzo di squadra e siamo pronti a ripartire".

Luca Pellegrini