Mercedes domina nel GT Open nella Spa 500 | A Ruota Libera

Levente Révész /Maxi Goetz dominano la scena nell'edizione 2025 della Spa 500, secondo appuntamento dell'International GT Open. L'ungherese ed il tedesco trionfano con Team Motopark e Mercedes, protagonisti assoluti dell'11ma puntata stagionale di ‘A Ruota Libera’.

Mercedes senza avversari in Belgio

Mercedes vince per la seconda volta in tre gare nel GT Open 2025 con il Team Motopark. L'AMG GT3 EVO #11 di Levente Révész /Maxi Goetz non commette il minimo errore nella Spa 500, prima delle due corse di durata che segneranno anche quest'anno la stagione della serie gestita da GT Sport.

L'Audi #1 di Christopher Haase/Simon Reicher (Eastalent Racing) ed alla Mercedes #9 di Anthony Bartone/Fabian Schiller (GetSpeed) chiudono nell'ordine una prova atipica, segnata dalla completa assenza di bandiere gialle.

Credits: GT Open

Audi #1 ha tentato di recuperare la Mercedes #11, una missione non riuscita. Goetz, al debutto nel GT Open al posto di Matteo Cairoli, ha respinto Christopher Haase, campione in carica che si è nuovamente confermato come uno dei migliori dello schieramento.

Meakin/Michael Porter (Optimum Motorsport McLaren #4), Carl Bennett/Tommaso Mosca (AF Corse Ferrari #51) e Robert Visoiu/ Niklas Krütten (Team Motopark Mercedes #13) hanno chiuso nell'ordine davanti a Tom Emson/Tom Lebbon (Elite Motorsport with Entire Race Engineering Ferrari #17).

In PRO Am vince con una relativa facilità la Mercedes AMG GT3 #6 GetSpeed di Aaron Walker/Steve Jans, mentre in AM si impone la McLaren 720S GT3 EVO #188 Garage 59 di Mark Sansom /Miguel Ramos.

Beffa per la McLaren #33 Greystone GT di James Kell/Dean Macdonald. I britannici hanno dominato la prima parte della competizione prima di fermarsi per un problema tecnico in occasione della prima sosta delle tre obbligatorie.

Next round a Budapest ad inizio giugno.

Ford ed Audi x2 nel GT4 Europe in Olanda

Erik Evans / Marco Signoretti (Academy Motorsport Ford #61) e Benjamin Lariche/Robert Consani (Team Speedcar Audi #3) si dividono il successo a Zandvoort nel secondo atto del GT4 Europe Powered by RAFA Racing Club.

Il ritorno della serie in Olanda conferma alla perfezione il risultato di Le Castellet con la Ford avanti al sabato e la riconoscibile Audi #3 all'assalto il giorno seguente dopo una meravigliosa pole-position.

Credits:GT4 Europe

Race-1 ha visto la Mustang GT4 imporsi sulla già citata coppia #3 e sull'Audi #8 Team Speedcar di Grégory Guilvert/Paul Petit, mentre la domenica il podio è stato completato da Hadrien David/Jan Duran (Matmut Evolution Toyota #87) e Lluc Ibanez/Alexandre Papadopoulos (NM Racing Team Mercedes #15) .

Entrambi gli eventi sono stati caratterizzati da una red flag: la prima per riparare delle barriere e la seconda per ripulire il tracciato dopo un problema per Porsche 718 Cayman GT4 RS CS #31 W&S Motorsport ferma dopo un contatto con BMW M4 GT4 EVO #17 L’Espace Bienvenue.

Menzione anche per la categoria PRO Am che in due occasioni ha premiato Hendrik Still/Joachim Bolting (W&S Motorsport Porsche #32). Tre gioie in quattro prove per la coppia citata che allunga sensibilmente in classifica in vista del prossimo round che commenteremo a Spa-Francorchamps a fine giugno.

Oeverhaus parte forte a Imola

Theo Oeverhaus vince la prima prova della Porsche Mobil 1 Supercup 2025 in quel di Imola. Il tedesco non ha fatto sconti a nessuno imponendosi davanti a Ariel Levi (Team GP Elite) e Kas Haverkort (GP Elite).

Credits: Porsche

Il campione in carica della Carrera Cup Italia Keagan Masters (Ombra Racing) e Fynt Schuring (Schumacher CLRT) hanno chiuso nell'ordine un evento segnato da un incidente al via nella chicane del ‘Tamburello’.

Alexander Tauscher (Target) si è toccato con Marvin Klein (BWT Lechner Racing), la situazione ha portato alla prematura esclusione di Francesco Braschi (Ombra) e Anthony Imperato (Ombra), Aldo Festante (Dinamic Motorsport), Alessandro Ghiretti (Schumacher CLRT) e Robert de Haan (BWT Lechner Racing).

Settimana prossima si corre a Montecarlo, sempre con la F1.

Random Vandals Racing domina a Sebring nel GTWC America

Due prove e due affermazioni per Connor De Phillippi/Kenton Koch e Random Vandals Racing nel GT World Challenge America Powered by AWS a Sebring. La BMW M4 GT3 EVO #99 non lascia nulla al caso e domina di forza in Florida prendendosi una significativa rivincita dopo la negativa race-2 del COTA.

Jan Heylen/Alex Sedgwick (RS1 Porsche #18) e l’auto gemella #51 di Bill Auberlen/Varun Choksey hanno concluso nell'ordine entrambe le corse in PRO e nella classifica overall.

Credits: GTWC America

In PRO AM, invece, Corvette ha ottenuto il sigillo in race-1 con Matt Bell/Blake McDonald, la Z06 GT3.R DXDT Racing ha poi chiuso al terzo posto la seconda prova alle spalle di Robby Foley/Justin Rothberg (Turner Motorsport BMW #29).

Non è riuscita nel day-2 in Florida la rimonta per la Mercedes AMG GT3 EVO #91 Regulator Racing di Philipp Ellis. Il compagno di box di Jeff Burton ha risalito tutto lo schieramento in PRO AM nella seconda parte della manifestazione, ma ha dovuto accontentarsi del secondo posto all'arrivo.

Prossimo weekend del GTWC America al VIR a luglio.

Luca Pellegrini