FIA F2 | Monaco, Sprint Race: Maini converte in vittoria la pole, Minì a podio

Gara pazza e ricca di episodi a Monaco nella Sprint Race di Formula 2 che ha consegnato la vittoria a Kush Maini, leader indisturbato dall'inizio alla gara nonostante una SC e il pressing di Minì che non si è convertito in un effettivo attacco. Proprio Minì chiude secondo conquistando il suo miglior risultato stagionale.

Maini indisturbato, Lindblad terzo ma penalizzato

Scattato dalla pole (conquistata con l'inversione della griglia), Maini non ha subito grosse minacce al via, a causa anche di una lenta partenza di Browning che gli partiva a fianco. L'indiano ha gestito la leadership, mantenendo i nervi saldi rispetto al pressing esercitato da Minì e gestendo poi ritmo e consumo gomma nella seconda parte di gara dopo la SC. Dietro di lui ha chiuso al secondo posto proprio Gabriele Minì, che così raccoglie un bel risultato a seguito di un inizio di stagione sinora complesso. I due piloti della Alpine Academy hanno interpretato il ruolo delle lepri per gran parte della gara, favoriti anche dalla tattica di Lindblad di rallentare tutto il gruppo dietro di lui per provare a recuperare i 10" di una penalità comminatagli per un contatto con Crawford al Mirabeau alto nel corso del primo giro.

LAP 1 / 30



CONTACT! 💥



Arvid Lindblad muscles his way past Jak Crawford at turn 5 to take P3 from the Dams Lucas Oil driver #F2 #MonacoGP pic.twitter.com/hzRP3fCSHt — Formula 2 (@Formula2) May 24, 2025

Proprio Lindblad, terzo in pista, alla fine ha chiuso ottavo portando a casa un punto.

Browning paga caro una lenta partenza

Data la penalità subita dal pilota di Campos, sul podio chiude Luke Browning, che nonostante la già citata lenta partenza termina terzo davanti a Crawford e a Verschoor. A chiudere la zona punti ci sono l'altra Prema di Montoya e Leonardo Fornaroli, settimo e abile, per mezzo secondo, a finire davanti a Lindblad. Fuori dai punti Dunne, nono e che domani avrà una grossa occasione per allungare in classifica. Male Martins, che paga caro un azzardato attacco di Goethe alla Rascasse (nono sul traguardo ma che ha anche lui pagato a caro prezzo 10" di penalità) chiudendo solo 17°. Ritirati Martì, Durksen - a seguito di un contatto con Goethe che ha poi fatto entrare la SC al 12° giro - Bennett e Shields.

La classifica

Credits: Formula 2

La Formula 2 tornerà in pista domani mattina alle 9.40 con la Feature Race, la cui lunghezza sarà di 42 giri. Dunne scatterà dalla pole, Fornaroli invece sarà terzo con Minì ottavo.

Mattia Fundarò