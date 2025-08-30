Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 30/31 agosto

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Protagonista assoluto SRO Europe e SRO Asia: rispettivamente con il round del Nurbugring del GTWC Europe e la tappa di Okayama della serie asiatica riservata esclusivamente alle vetture GT3. Menzione d'onore per il Regno Unito con l'importante atto di Donington Park (GP) del BTCC

Buon divertimento con tutto il motorsport in diretta streaming su LiveGP.it e…continua a seguirci per i prossimi appuntamenti in pista!

Le dirette di sabato 30 agosto

5.35 | GT World Challenge Asia Powered by AWS - Okayama race-2

9.15 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup - Nurburgring prove libere

14.25 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup - Nurburgring pre-qualifiche

17.10 | GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club - Nurburgring race-1

Le dirette di domenica 31 agosto

2.30 | GT World Challenge Asia Powered by AWS - Okayama race-2

8.50 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup - Nurburgring qualifiche

11.40 | GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club - Nurburgring race-2

12.00 | BTCC Race Day - Donington Park GP

14.45 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup - Nurburgring gara