MotoGP | Le pagelle di fine stagione, Trackhouse Racing: intrappolata nel midfield

A motori freddi, la stagione di MotoGP 2024 del Team Trackhouse Racing non è stata di certo ricca di successi e di grandi exploit, con la squadra americana alle prese con una moto dalle prestazioni non ottimali e con il duo di piloti più volte fuori da giochi per infortunio.

Trackhouse Racing persa nella parte bassa dei punti: voto 5.5

Nella prima stagione ufficiale del Team Trackhouse Racing sulla griglia di MotoGP le cose non sono andate come previsto, in quella che doveva essere un’annata di debutto promettente per la squadra satellite Aprilia, subentrata al posto del Team RNF a fine 2023.

Dopo un inizio decisamente sottotono in Qatar, nel corso di tutto il resto dell’anno sono stati ben pochi i momenti di slancio verso la parte alta della classifica da parte della squadra di Davide Brivio, che chiude con un totale di 141 punti e un nono posto nel campionato per team, migliore solo rispetto al duo Honda. Risultato positivo se si guarda il piazzamento del 2023 in termini di numeri, ma peggiore se si considera che si è persa una posizione in classifica rispetto all’anno precedente.

Nel corso di tutta la durata della stagione ci sono state anche prestazioni degne di nota, come la Gara Sprint del Gran Premio di Germania per Miguel Oliveira, che però non sono bastate a tenere a galla il rendimento del team per le gare restanti.

Miguel Oliveira ancora una volta flagellato dagli infortuni: voto 5

In una stagione che sarebbe dovuta essere di riscatto per gli svariati infortuni del 2023, è stata invece per Miguel Oliveira l’ennesima annata contrassegnata in un modo o nell’altro da incidenti, che gli hanno impedito di concludere in piena forma il campionato.

Dopo le prime quattro gare concluse bene o male sempre all’interno della zona punti, il pilota portoghese ha dovuto affrontare una serie di weekend conclusi con o con il ritiro nel corso della gara o senza punti portati a casa. Unica nota positiva il weekend del Gran Premio di Germania, che è stato teatro del primo e unico podio stagionale sia per il pilota che per il team americano, conclusosi infatti con un secondo posto nella Gara Sprint.

Il colpo di grazia ad una stagione già complicata è stato dato nel corso delle FP1 del GP di Indonesia, dove Oliveira è stato protagonista di un brutto high side, che gli è costato la frattura del polso destro e l’esclusione per infortunio dai successivi quattro appuntamenti, tornando appena in tempo per il finale di stagione.

Con 75 punti totali si piazza al 15esimo posto in classifica piloti, scalando verso l’alto di una posizione rispetto al 16esimo piazzamento della stagione 2023.

Credits: Trackhouse Racing MotoGP

Raúl Fernández non ancora a suo agio sulla MotoGP: voto 4.5

Discorso simile per l’altro pilota del team Trackhouse Racing, Raúl Fernández, che al suo terzo anno nella classe MotoGP ancora non sembra aver trovato la quadra per poter essere competitivo, nonostante questo sia stato il suo secondo anno nel team satellite di Aprilia.

Stagione caratterizzata da quasi tutti i weekend passati a non portare a casa neanche un punto, spesso finendo nelle ultime posizioni della classifica o ritirato. Situazione complicata per il pilota spagnolo, che nonostante la velocità dimostrata nel corso dei suoi anni nelle categorie propedeutiche, ancora non riesce a massimizzare le possibilità della sua Aprilia RS-GP24, moto che ha preso in mano solo dalla seconda parte di stagione in poi.

Da segnalare però sono il sesto posto in gara la Domenica nel corso del Gran Premio di Catalogna e quello nella Gara Sprint nel Gran Premio d'Australia, che sanciscono i migliori risultati di una stagione 2024 che si è chiusa con il 16esimo posto in classifica, con un totale di soli 66 punti.

Credits: Trackhouse Racing MotoGP

Valentina Bossi