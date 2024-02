Italian F4 | Prende forma la griglia 2024: tutte le novità di mercato

Scatterà tra poco più di due mesi la nuova stagione della Italian F4, ma molti team hanno già svelato in parte o in toto la loro lineup. Prema Racing parte ancora una volta come la corazzata da battere con i grandi protagonisti della F4 UAE pronti a darsi battaglia. Due gli italiani al momento confermati, Alvise Rodella e il debuttante Emanuele Olivieri.

Prema a caccia del titolo sfuggito nel 2023

Anche quest’anno l’Italian F4 presenterà un roster di partenza di altissimo livello. Il campionato targato Aci Sport vedrà al via i migliori giovani talenti del panorama mondiale; tra piloti appena promossi dal karting a piloti che sperano nel definitivo salto di qualità al loro secondo anno nella categoria. Prema Racing sarà ancora una volta il team di riferimento, con ben sei piloti al via.

Dopo aver annunciato Alex Powell e Freddie Slater, vincitore dell’ultima F4 UAE, la squadra veneta ha confermato Rashid Al Dhaheri per il secondo anno ed accolto nel team Dion Gowda, Kean Nakamura-Berta e Tomass Stolcermanis, tutti protagonisti nella serie medio-orientale.

Emanuele Olivieri e Alvise Rodella confermati al via della F4 Italia

Dopo aver vinto il Supercorso Federale Aci Sport Emanuele Olivieri, attualmente impegnato nella FWS, ha trovato posto nel team sanmarinese AKM Motorsport, mentre il secondo italiano attualmente ufficializzato lo abbiamo visto competere nella F4 UAE. Si tratta di Alvise Rodella che nella stagione 2024 prenderà parte al campionato tra le fila del team Van Amersfoort, dopo aver partecipato a qualche tappa della scorsa edizione.

Novità non solo lato piloti ma anche tra i team: Cram Motorsport, compagine comasca, dopo un anno di assenza torna nella serie e lo farà schierando Kai Daryanani e il rookie brasiliano Filippo Fiorentino mentre è pronta a debuttare Real Racing, squadra con base in Romania con un’esperienza ventennale nel mondo del karting. La monoposto che prenderà parte al campionato sarà affidata al debuttante Luca Viisoreanu.

Occhi puntati anche sull’ampio roster schierato dal team US Racing. Gli australiani Jack Beeton e Gianmarco Pradel proveranno a rendersi protagonisti nella loro seconda stagione, stesso discorso per Akshay Bohra, confermato nella squadra detentrice del titolo piloti ed il talentino dell’Academy Alpine Matheus Ferreira. Curiosità attorno al debuttante Maximim Rehm ed al singaporiano Kabir Anurag.

AKM affianca il rookie ucraino Savinkov ad Olivieri mentre la squadra svizzera Jenzer Motorsport scommette sui Enea Frey, Adam Hideg, entrambi debuttanti ed Ethan Ischer. Maffi Racing è stata tra le prime a muoversi annunciando Nathanael Berreby e Gabriel Holguin con R-ace GP che conferma Raphael Narac e fa debuttare Luka Sammalisto. Chiudiamo con Van Amersfoort che oltre a Rodella schiera il serbo Andrija Kostic ed il giapponese Hiyu Yamakoshi.

Samuele Fassino