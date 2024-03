Moto3 | GP Portogallo, gara: Holgado firma la prima dell'anno a Portimão

Sotto un cielo grigio, la Moto3 affronta la sua seconda gara della stagione, il GP del Portogallo. Al termine di una gara spettacolare, Daniel Holgado conquista Portimão, mettendo in cassaforte il primo successo stagionale. José Antonio Rueda parte dalla pole position ma deve accontentarsi della piazza d’onore, mentre Ivan Ortolà chiude il podio. Stefano Nepa è il migliore degli italiani, centrando un buon piazzamento in top ten.

Moto3, GP del Portogallo: la cronaca

Rueda conduce le operazioni per i primi dieci giri, guidando un gruppetto di sei piloti. La lotta per la vittoria, che come da tradizione Moto3 è riservata ai giri finali, è un affare a due tra lui e Daniel Holgado, che come sempre evita di esagerare e si fa trovare pronto quando serve. Il giro finale vede Dani comandare e Rueda tentare un ultimo sorpasso all’ultima curva, ma senza successo. Holgado ottiene così il primo successo della stagione 2024.

van Ortolà si prende il gradino più basso del podio, emergendo dalla bagarre che lo ha visto lottare contro David Alonso, Joel Kelso e Colin Veijer. Il colombiano vincitore del GP del Qatar percorre diversi giri in testa cercando pure un allungo. Ma non ha il passo per scappare via, e commette qualche imprecisione per la troppa foga. Alonso chiude al quarto posto, seguito da Veijer e Kelso. L’australiano opta per la gara per le gomme dure, sia all’anteriore che al posteriore, sperando di avere maggiore grip per il finale. Ma le speranze del numero 60 si rivelano vane. Come a Lusail, anche a Portimão la gestione delle gomme si rivela fondamentale, come testimoniato dai crolli di prestazione di diversi piloti nel corso della gara. La Pirelli sta trasformando la Moto3, rendendola in un certo senso più tattica.

Nepa è il capitano della nazionale italiana

Per quanto riguarda i piloti italiani, Stefano Nepa è il primo della classe Moto3, nel corso della lezione del GP del Portogallo. Il pilota di Giulianova chiude la corsa in settima posizione, seguendo il rookie spagnolo Joel Esteban, al suo miglior risultato nella sua giovane carriera. Matteo Bertelle conclude in 12esima posizione, raccogliendo punti preziosi. Riccardo Rossi conferma la forma del Qatar lottando per il podio, ma le sue gomme cedono e precipita in fondo alla classifica, fino alla caduta del 15esimo giro. Filippo Farioli si gioca la carta della doppia gomma morbida ma finisce 17esimo, lontano dalla zona punti. Appena davanti a lui Nicola Fabio Carraro, 16esimo. Come Rossi, finisce a terra anche Luca Lunetta, con un brutto ma incruento highside già al quinto passaggio.

Moto3 | GP Portogallo: i risultati della gara

La classifica della Moto3. Credits motogp.com

Riccardo Trullo