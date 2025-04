FIA F2 | Jeddah, qualifiche: Crawford beffa tutti e conquista la pole

Sul velocissimo tracciato cittadino di Jeddah, Jak Crawford si prende la scena: l’americano della DAMS conquista la pole position al termine delle qualifiche di FIA F2 combattutissime, strappando il miglior tempo negli ultimi istanti della sessione, complice anche la bandiera rossa nel finale. Il suo 1:43.579 è bastato per tenere dietro Victor Martins (ART) per soli 22 millesimi e Leonardo Fornaroli (Invicta Racing), leader del campionato, distanziato di appena 92 millesimi. Gabriele Minì ottavo.

Cronaca qualifiche

Su un tracciato dove i sorpassi sono più complicati rispetto a Sakhir, il risultato in qualifica assume un peso strategico fondamentale. Non a caso, la sessione ha restituito una lotta serrata dal primo all’ultimo minuto, in quella che si può definire una delle prove più intense della stagione finora.

Con le mescole supersoft (viola) protagoniste della sessione, i piloti hanno dedicato i primi minuti alla preparazione gomme. I primi riferimenti sono arrivati dal duo Prema, con Montoya e Minì subito attivi, ma è stato Victor Martins (ART Grand Prix) a dettare il ritmo iniziale con un 1:44.559. La risposta non si è fatta attendere: ben 16 piloti sono rimasti racchiusi in meno di sette decimi nella fase centrale della sessione, a conferma dell’equilibrio in pista. Verschoor ha firmato un primo tempo di riferimento, prima del lampo di Arvid Lindblad, rookie di Campos Racing, autore di un solido 1:44.250.

La parte conclusiva è stata un susseguirsi di colpi di scena. Con l’asfalto in costante evoluzione, diversi piloti si sono migliorati al primo tentativo su gomma nuova: Luke Browning (Hitech) è salito in cima con 1:43.737, seguito a ruota da un ottimo Minì (1:43.842).

Ma a cinque minuti dalla fine, l’incidente di John Bennett (Van Amersfoort) in curva 17 ha causato l’interruzione con bandiera rossa, complicando i piani di chi era ancora in cerca del tempo. Alla ripresa, caos e traffico hanno reso l’ultima tornata decisiva e imprevedibile: Campos ha momentaneamente dominato con Lindblad e Martí, poi è arrivata la zampata di Fornaroli (1:43.671) che sembrava valere la pole. Martins ha risposto con un 1:43.601, ma proprio allo scadere è stato Jak Crawford a trovare il giro perfetto, stampando un 1:43.579 che gli è valso la prima pole in carriera.

Alle spalle dei primi tre quindi si sono piazzati Browning (P4), Lindblad (P5), Dunne, Martí, Minì, che a differenza degli avversari non ha migliorato il tempo, Verschoor e Stanek a chiudere la top 10.

Ordine qualifiche F2 Jeddah

Ecco l'ordine dei tempi registrati nel corso delle qualifiche di F2 a Jeddah, ricordando che Roman Stanek partirà dalla pole position durante la Sprint Race, mentre il poleman della Feature Race sarà Jak Crawford.

Crediti foto: livetiming FIA F2

Il prossimo appuntamento della F2 in pista (e con noi di LiveGP.it) sarà domani alle 17:15 ora italiana per la Sprint Race.

Anna Botton