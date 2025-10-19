Moto3 | GP Australia, Gara: Rueda vince il duello con Kelso

A Phillip Island è José Antonio Rueda a trionfare nel Gran Premio d'Australia di Moto3, conquistando la sua decima vittoria stagionale. Insieme a lui sul podio Joel Kelso e Alvaro Carpe.

Rueda trionfa davanti a Kelso

La vittoria del Gran Premio d'Australia si è decisa in un duello tra Joel Kelso e José Antonio Rueda, capaci di staccare subito il resto del gruppo e di chiudere con un vantaggio di oltre dodici secondi sugli inseguitori. La lotta tra i due non si è però mai davvero accesa, e ad avere la meglio è stato José Antonio Rueda, capace di gestire il vantaggio e di non permettere al suo avversario di avvicinarsi. Ottima gara di Joel Kelso, che ha conquistato la seconda posizione nel Gran Premio di casa. La lotta per il terzo gradino del podio si è accesa nel corso dell'ultimo giro, e a conquistare la medaglia di bronzo è stato Alvaro Carpe, che è tornato sul podio dopo nove gare. Quarta posizione per Joel Esteban, autore di una prestazione solida, seguito dal compagno di squadra Maximo Quiles. Sesto Adrián Fernández, davanti a Luca Lunetta e Taiyo Furusato. David Almansa e Matteo Bertelle hanno completato la Top 10.

Piqueras in difficoltà, out Roulstone

Dodicesima posizione per Guido Pini, seguito da Nicola Carraro e Scott Ogden. Stefano Nepa ha chiuso in quindicesima posizione. É stata una gara da dimenticare invece per Ángel Piqueras. Lo spagnolo, in lotta per il podio, ha commesso un lungo che lo ha relegato nelle retrovie, chiudendo in diciassettesima posizione. Solo venticinquesimo Riccardo Rossi. É caduto dopo solo due giri Jacob Roulstone. Il pilota di casa, partito dalla tredicesima posizione, è stato tradito dalla troppa foga nel tentativo di rimontare e la sua gara è finita dopo pochi chilometri.

Moto3 | GP Australia: i risultati della gara

Credits: MotoGP

Giulia Pea