MotoGP | Ecco il calendario 2026: si torna in Brasile

Confermati 22 Gran Premi per la prossima stagione 2026 di MotoGP. Con il Brasile come unica novità, il Motomondiale ha confermato gare in tutti i continenti del globo.

Buriram confermata come gara d'apertura

Dopo il successo del 2025, il Gran Premio della Thailandia è confermato all'apertura del Motomondiale dal 27 febbraio al 1 marzo. A seguire il Gran Premio del Brasile tornerà a far parte del calendario dal 20 al 22 marzo sul tracciato di Goiana. Il tour americano continua alla fine del mese di marzo con il Gran Premio delle Americhe. Si andrà poi in Qatar (10-12 aprile), alla fine del mese comincia la stagione europea con il solito Gran Premio della Spagna.

Torna Mugello a fine maggio, confermato Misano

La stagione europea è più canonica rispetto ad altri cambiamenti: dopo Jerez de la Frontera si andrà a Le Mans per poi proseguire con il Montmeló. Il Gran Premio di Catalunya tornerà ad essere in tarda primavera dopo qualche edizione alla fine della stagione. Il Gran Premio d'Italia al Mugello sarà dal 29 al 31 maggio, tornando ad essere alla fine del mese a differenza di questa stagione. Il Balaton Park sarà ad inizio giugno subito dopo il Mugello, poi Brno e Assen di fila per completare la prima parte di stagione al Sachsenring (10-12 luglio).

Silverstone aprirà la seconda parte dell'anno ad inizio del mese di agosto prima di due settimane di pausa che porteranno ad Aragón a fine mese. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sarà a metà del mese di settembre prima di muoversi al Red Bull Ring. La tournée asiatica comincia da Motegi ad inizio ottobre poi Indonesia, Australia e Malesia. Gli ultimi due appuntamenti saranno a Portimão e Valencia, con la stagione che si chiuderà il 22 novembre.

MotoGP | Il calendario 2026

Valentino Aggio

