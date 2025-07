MotoGP | GP Repubblica Ceca: le pagelle ai protagonisti di Brno

Iniziano a scarseggiare gli aggettivi per definire Marc Marquez, sempre più imperatore di questa stagione MotoGP, che anche a Brno impone la sua legge conquistando l'ottava vittoria di questo 2025, addirittura la quinta consecutiva. Un GP di Repubblica Ceca a senso unico, che ha però visto brillare anche i talenti di Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, veri trascinatori di Aprilia e KTM, e la determinazione del rientrante Jorge Martin, a cui vanno dei meritati applausi per l'ottima prestazione dopo il recupero dall'infortunio.

Continua il periodo buio di Francesco Bagnaia, addirittura fuori dal podio, segno di una sempre più evidente insofferenza alla GP25. E questa volta va male anche ad Alex Marquez, autore di un weekend ai limiti del disastro, per il quale non basta una mano ancora dolorante come giustificazione.

I promossi | M.Marquez più forte della pressione, Bezzecchi è la stella Aprilia

MARC MARQUEZ: 10 e LODE. ‘Manca’ solo la pole, ma è più un vezzo statistico che di sostanza: alla fine, a vincere è sempre lui, anche quando la pressione delle gomme rischia di giocargli un brutto scherzo. Ma riesce a gestire pure quella, e quindi ecco che arriva l'undicesima vittoria nelle Sprint, oltre all'ottava in gara (nuovo record per un pilota Ducati): abbiamo davvero finito le parole per descriverlo. E siamo solo a metà stagione…

MARCO BEZZECCHI: 8.5. Che spettacolo il ‘Bez’! Peccato solo per il podio nella Sprint sfumato per 85 millesimi (!), ma davvero una goduria vederlo così a proprio agio in sella alla RS-GP25. Aprilia cresce e il Bez risponde presente: attenti a quei due nella seconda parte di stagione, ci sarà da divertirsi

PEDRO ACOSTA: 9. Secondo nella Sprint e terzo in gara: finalmente Pedro Pe'! Un weekend da urlo per lo spagnolo, che regala a KTM i primi due podi stagionali (in una Sprint e in gara) al termine di due corse condotte magistralmente. Ora tocca a KTM dargli una moto all'altezza del suo talento.

FRANCESCO BAGNAIA: 6. Un altro - ennesimo - weekend da incubo per Pecco, reso ancora più complicato dall'errata segnalazione di pressione irregolare sulla dashboard durante la Sprint. In gara fatica e, nonostante la bella progressione nel finale, si deve accontentare del quarto posto. Ora è tempo di resettare tutto e ripartire più carichi che mai per la seconda metà di stagione.

JORGE MARTIN: 8. Solo applausi per ‘Martinator’, che al rientro dal brutto infortunio (e dopo un periodo tutt'altro che sereno dal punto di vista mentale), non solo arriva al traguardo, ma lo fa addirittura in settima posizione. Una chiara dimostrazione della sua determinazione e della sua voglia di tornare in pista, più forte anche del dolore. Stoico.

RAUL FERNANDEZ: 7.5. L'uomo che non ti aspetti: sesto nella Sprint e quinto in gara, lo spagnolo di Trackhouse conferma l’ottimo weekend di Aprilia. Una delle (belle) sorprese di questo GP.

FABIO QUARTARARO: 6.5. Ancora una volta, la prima fila in qualifica lascia ben sperare. Poi però la realtà colpisce e fa male: quinto nella Sprint e sesto in gara, il massimo in questa situazione. La speranza è quella di rivedere il Fabio (e la Yamaha) di Silverstone al rientro dalla pausa estiva.

I bocciati | A.Marquez irriconoscibile, che peccato per Bastianini1

ALEX MARQUEZ: 4.5. Weekend semplicemente disastroso per il portacolori Gresini. E se nella Sprint ci si è messa anche un po’ la sfortuna in partenza, in gara la colpa del è sua al 100%. La pausa estiva può solo aiutare a resettare e, nel suo caso, anche a recuperare al 100% dall’infortunio alla mano.

ENEA BASTIANINI: 5.5. Un voto in più alla ‘Bestia’ per l’incredibile podio conquistato nella Sprint, segno tangibile del suo talento, spesso sottovalutato. In gara sembrava potersi ripetere, ma poi spreca tutto finendo nella ghiaia. Un solo commento: che peccato!

FABIO DI GIANNANTONIO: 4. Out nella Sprint e soltanto sedicesimo in gara: un ‘Diggia’ totalmente irriconoscibile a Brno, che fatica più del previsto a trovare il feeling con la Ducati. Un weekend in bianco può capitare… purché sia un caso isolato.

BRAD BINDER: 5. Impossibile dargli la sufficienza visto il potenziale espresso da KTM nel weekend. Fatica di più rispetto ai colleghi di marchio e il confronto con il compagno di box è a dir poco impietoso. Rimandato (ad agosto).

FERMIN ALDEGUER: 5.5. Fine settimana un po’ più sottotono del solito per il rookie spagnolo, che forse accusa l’inesperienza su un tracciato per lui “nuovo”. Ma nessun dramma, ci sarà tempo per rifarsi.

JOHANN ZARCO: 5.5. Ottavo nella Sprint, tredicesimo in gara: un leggero miglioramento rispetto al Sachsenring, ma non ancora abbastanza. Ora però è tempo di ricaricare le batterie e ritrovare la bussola.

ALEX RINS: 4. Diciottesimo nella Sprint e quindicesimo in gara: non la peggior Yamaha in pista, ma poco ci manca. E ancora una volta i distacchi dal compagno Quartararo sono abissali: la pausa non può che fargli bene.

Giorgia Guarnieri

