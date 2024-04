Andrea Dovizioso coinvolto in un incidente durante l'allenamento: non è grave

Andrea Dovizioso, campione del mondo nella categoria 125cc e tre volte vice campione in MotoGP, è stato protagonista di un incidente avvenuto in motocross nella giornata di martedì presso la pista di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. In via precauzionale il pilota è stato trasferito all'ospedale Careggi di Firenze, ma le condizioni non sembrano essere preoccupanti.

Le condizioni di Dovizioso a seguito dell'incidente

Nella mattinata di martedì, Andrea Dovizioso è stato trasportato d'urgenza all'ospedale "Careggi" di Firenze a seguito di un incidente avvenuto durante una sessione di moto da cross presso il tracciato di Tasso, a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo.

Il tre volte vicecampione del mondo della MotoGP dal 2017 al 2019, nonché ex iridato della 125cc, è stato soccorso dagli operatori sanitari dopo l'incidente, avvenuto intorno alle 11 del mattino. Il pilota forlivese è stato assistito dall'automedica del Valdarno e dall'ambulanza della Misericordia di San Giovanni.

A seguito di un'attenta valutazione delle condizioni del condizioni del pilota, i soccorritori hanno deciso di attivare l'elimedica Pegaso per il trasporto di Dovizioso. Fortunatamente, nonostante una perdita di coscienza dopo l'impatto, le sue condizioni non sono state considerate critiche e non è in pericolo di vita. L'ex pilota di MotoGP ha riportato un trauma cranico nell'incidente.

Seguono aggiornamenti…

I medici hanno effettuato una Tac che ha riportato esito negativo per lesioni gravi. Tuttavia, è stata rilevata al pilota romagnolo una frattura alla clavicola destra.

Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze precise dell'incidente o sulle eventuali conseguenze per il pilota. Andrea è un appassionato di cross, tanti da prendere in carico la gestione della pista di Faenza “04 Park”.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute del pilota forlivese…



Claudia Barchiesi