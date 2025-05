NASCAR | Chastain batte Byron a Charlotte

Ross Chastain ha vinto l'edizione 2025 della Coca-Cola 600, prestigioso evento della NASCAR Cup Series che come da tradizione si svolge nel weekend del ‘Memorial Day’ presso il Charlotte Motor Speedway.

Byron si inchina a Chastain nel finale

Il #1 di Chevrolet e Trackhouse Racing si è imposto per la prima volta in carriera nella ‘maratona’ di Charlotte beffando la Chevrolet Camaro #24 Hendrick Motorsports di William Byron.

Il padrone di casa si è arreso al nativo dello Stato della Florida dopo aver controllato la prima, la seconda e la terza Stage. Ricordiamo infatti il particolare regolamento per la sfida di Charlotte, la più lunga in programma del campionato con ben 600 miglia da completare pari a 400 giri.

Byron ha tentato di passare nel finale Chastain senza riuscire nel proprio intento. Chase Briscoe (Bass Pro Shops Toyota #19) si è collocato in terza piazza precedendo AJ Allmendinger (LeafFilter Gutter Protection Chevrolet #16), Brad Keselowski (BuildSubmarines.com Ford #6) e Chase Elliott (NAPA Auto Parts Chevrolet #9).

Domenica da incubo per Larson

Kyle Larson è uscito troppo presto di scena a Charlotte finendo nel peggiore dei modi il ‘Double’, la disputa nello stesso giorno della Indy500 valida per la NTT IndyCar Series e successivamente anche la Coca-Cola 600.

Il californiano di Hendrick Motorsports ha preso subito il comando delle operazioni in quel di Charlotte prima di finire contro le barriere e danneggiare la propria auto all'uscita di curva 4.

L'ex campione non è più stato della partita ed ha dovuto alzare prematuramente bandiera bianca a poche ore dal ritiro dalla Indy500 per un errore all'ingresso di curva 2 poco prima della metà gara.

Non è chiaro se Larson proverà nuovamente a disputare il ‘Double’ nella prossima stagione. Dopo due tentativi falliti, il #5 di Hendrick Motorsports dovrà riflettere attentamente, consapevole del fatto che la priorità assoluta resta la NASCAR Cup Series e non la Indy500.

L'ex vincitore della Rolex 24 at Daytona vorrebbe tornare nel catino di Speedway per riprovare a vincere la Indy500, ma sono tanti gli ostacoli per un pilota impegnato per 36 domeniche in una serie completamente differente.

Settimana prossima si corre a Nashville

Luca Pellegrini