WorldSSP | Assen, Gara 1: Bo Bendsneyder profeta in patria davanti a Manzi

Eroe nazionale e vera minaccia per il titolo WorldSSP: Bo Bendsneyder si prende di forza Gara 1 della classe intermedia sul proprio tracciato di Assen, bissando così la vittoria ottenuta in Gara 2 a Portimão. L'olandese si prende il successo davanti alle due Yamaha di Stefano Manzi e Can Öncü dopo la bandiera rossa.

Bo Bendsneyder saluta la compagnia e vince

Non sembrava essere la giornata di Bo Bendsneyder il soleggiato sabato di Assen. Il pilota MV Agusta Reparto Corse sembrava meno quotato rispetto a Can Öncü per la vittoria della prima manche del WorldSSP, interrotta da una bandiera rossa causata dall'incidente tra Arbel e Montero e ridotta a 12 tornate. Bendsneyder è stato uno dei pochi a montare la SC0, un rischio che sicuramente ha pagato per l'idolo di casa. Seconda vittoria consecutiva dopo la seconda manche di Portimão: se in Portogallo il #11 ha sfruttato la caduta di Can Öncü, oggi il turco è rimasto in piedi ed è stato sconfitto non solo da Bendsneyder. Il poleman turco ha perso il duello all'ultimo giro con Stefano Manzi per la 2ª posizione, con il #61 che ha provato ad attaccare il compagno di marca all'ultima chicane ma senza successo. Manzi mantiene così la leadership iridata, ma cambia l'inseguitore: ora Bendsneyder è 2° a sole 10 lunghezze dal pilota Yamaha.

Masiá giù dal podio, che Taccini!

Nel WorldSSP ad Assen Jaume Masiá dovrà aspettare per salire sul podio. Il campione del mondo Moto3 2023 si deve accontentare di una 4ª posizione solitaria al termine della prima corsa del weekend, seguito dietro da un quintetto molto agguerrito. A chiudere la top 5 in volata è la Triumph di Tom Booth-Amos, il quale perde la 2ª posizione in campionato ma rimane comunque uno dei piloti più competitivi della categoria. L'inglese ha beffato proprio sul traguardo Leonardo Taccini: il romano di casa Althea si prende una 6ª posizione più che meritata nonché la palma della seconda miglior Ducati Panigale 955 V2.

Settima posizione per il tedesco Philipp Oettl davanti al rookie Andi Mahendra, al primo vero risultato di rilievo nella categoria dopo aver conquistato il titolo del WorldSSP300 al termine della passata stagione. Lucas Mahias e la Kawasaki Ninja 636 di Jeremy Alcoba chiudono i migliori dieci, con altra Italia presente in zona punti: Filippo Farioli è 11°, mentre Federico Caricasulo chiude 13° dopo la brutta caduta sofferta ieri nel turno di Superpole. Michel Ruben Rinaldi è 16° davanti a Niccolò Antonelli (22°).

WorldSSP | Assen: i risultati di Gara 1

Valentino Aggio

