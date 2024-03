Aston Martin vince con la nuova GT4 a Sebring | A Ruota Libera

L'Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo è la protagonista assoluta della sesta puntata di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento settimanale dedicato alle ruote coperte. Rebel Rock Racing ha infatti ottenuto la prima storica affermazione per l'inedita vettura britannica, nettamente superiore durante il secondo atto dell'IMSA Michelin Pilot Challenge in quel di Sebring.

Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo svetta in America - Credits: Courtesy to IMSA

IMSA MPC, Sebring: Rebel Rock Racing domina il finale e vince

La strategia tra le varie Safety Car ha visto protagonista il Rebel Rock Racing, team che meritatamente ha colto la prima affermazione nell'IMSA MPC 2024. Frank DePew/Robin Liddell #71, scattati in 23ma posizione, hanno festeggiato con Aston Martin, la coppia ha preceduto Rory van der Steur/Valentin Hasse Clot (van der Steur Racing Aston #19) e Jenson Altzman /Chad McCumbee (McCumbee McAleer Racing Ford #13).

La terza neutralizzazione della giornata ha ribaltato la situazione, la Porsche 718 GT4 RS CS #77 del Baby Bull Racing di Michael Cooper ha tentato di fare la differenza e di resistere a 40 minuti dalla fine al ritorno di Liddell.

Il veterano britannico è stato nettamente superiore all'avversario, lo scozzese ha successivamente allungato verso il successo controllando ogni ipotetico ritorno da parte di Valentin Hasse Clot #19.

Interessante anche la lotta per il terzo posto, vinta da Chad McCumbee #13. L'alfiere di Ford ha avuto la meglio approfittando di un problema tecnico per Cooper e di un contatto in curva 3 tra CarBAhn Motorsports BMW #39 e Motorsports In Action McLaren #69. Quarta piazza overall per Team TGM Aston Martin #64, quinta per Random Vandals Racing BMW #92.

Affermazione relativamente più semplice, invece, per Chris Miller/Mikey Taylor (JDC-Miller MotorSports Audi #17) in classe TCR. L'americano ed il sudafricano hanno controllato l'intero ultimo stint, il binomio che ha primeggiato nell'opening round di Daytona ha preceduto sotto la bandiera a scacchi Morgan Burkhard/Chase Jones (Victor Gonzalez Racing Team Honda #80) e Nick Tucker/Andy Lally (StarCom Racing Hyundai #12).

Prossima tappa a Laguna Seca a maggio.

NASCAR Truck Series, Bristol: Christian Eckes mette la sesta

Sesta affermazione nella NASCAR Truck Series per Christian Eckes, dominatore nella notte di domenica nella spettacolare location del Bristol Motor Speedway. Il #19 di Chevrolet (NAPA Auto Care) ha dominato la scena, abile ad abbattere la concorrenza di Kyle Busch (Group 1001 Chevrolet #7).

Zane Smith (Instacoat Premium Products Chevrolet #91), Matt (Crafton Great Lakes Flooring/Menards Ford #88) e Tyler Ankrum (Ullico Chevrolet #18) hanno completato nell'ordine una corsa più che mai interessante, il primo all'interno di uno short-track. Settimana prossima un nuovo round da non perdere al COTA in Texas.

Nella prossima puntata…

Dall'America torneremo in Oceania per il secondo atto del Repco Supercars Championship. La più importante d'Australia riservata alle quattro ruote sarà in scena a Melbourne per il canonico round in concomitanza del Mondiale F1.

Luca Pellegrini