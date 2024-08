F1 | Ora è ufficiale: Antonelli in pista con Mercedes nelle FP1 a Monza

Andrea Kimi Antonelli guiderà per Mercedes in occasione della prima sessione di prove libere del GP d'Italia a Monza. La notizia era nell'aria dal tempo, ma finalmente abbiamo la conferma ufficiale arrivata direttamente dal costruttore tedesco.

Antonelli al debutto a Monza

Il pilota bolognese guiderà l'auto #63 di George Russell in occasione del primo turno cronometrato della giornata di venerdì. Sarà la prima uscita in un week-end ufficiale della massima formula dopo i noti test disputati tra Imola e Spielberg negli scorsi mesi.

L'alfiere di PREMA per il campionato di FIA F2, 18enne da un giorno, riporta la bandiera italiana in F1 ad oltre un anno dalla presenza di Antonio Giovinazzi con Alfa Romeo e non solo.

L'ex campione della Formula Regional Europe e della F4 italiana ha commentato in una nota ufficiale:

Fare il mio debutto in F1 davanti al pubblico di casa è incredibile. Non vedo l'ora di imparare molto, ma anche di contribuire al fine settimana della squadra. Partecipare alla mia prima FP1 sarà davvero speciale. Sono davvero entusiasta di guidare la W15 e condividere la pista con così tanti piloti straordinari. Non vedo l'ora!.

Andrea Kimi Antonelli - Credits: Prema Racing

Prima volta davanti al pubblico di casa

Antonelli è in lotta in FIA F2 quest'anno e per ora vanta all'attivo due affermazioni tra Silverstone (Sprint Race) e Budapest (Feature race). L'attesa è tanta anche per capire se in occasione del week-end brianzolo vi sarà anche un'ipotetico annuncio riguardo al possibile impegno full-time dell'italiano nel Mondiale di F1 al posto proprio di Lewis Hamilton.

Kimi guiderà con la Mercedes di F1 prima di concentrarsi completamente sulla FIA F2 che nella giornata di venerdì prevede le prove libere ufficiali e soprattutto le qualifiche in vista delle due competizioni in programma.

La tappa italiana segna il ritorno in pista della più importante serie propedeutica verso il ‘Circus’, i protagonisti della FIA F2 così come quelli della FIA F3 hanno infatti disertato il week-end di F1 in quel di Zandvoort (Olanda).

Luca Pellegrini