Formula E | A Miami in azione i rookies: l’entry list completa, c’è anche Minì

Per inaugurare il weekend del Miami EPrix, che si disputerà sull’International Autodrome che ospita la Formula 1 dal 2022, la Formula E ha organizzato una ormai consueta sessione di libere dedicata ai rookies che fa seguito ai precedenti turni di libere disputati a Roma, Misano e Jeddah nelle ultime stagioni e che hanno permesso a giovani piloti di prendere conoscenza della Formula E con uno sguardo a un possibile salto sulla griglia come successo a Felipe Drugovich, Taylor Barnard e Zane Maloney su tutti, oggi titolari con Andretti, DS e Lola Yamaha.

Solo Nissan con due vetture

L’entry list vede la sola Nissan schierare due vetture che saranno guidate, come nell’ultimo precedente di Jeddah dello scorso anno, da Abbi Pulling e da Gabriele Minì. L’italiano, che chiuse al comando invece la giornata di test, sempre dedicata ai rookies, che si svolse lo scorso luglio a Berlino, torna così a guidare la Nissan confermandosi così nell’orbita del team comandato da Tommaso Volpe.

È fantastico tornare con il Nissan Formula E Team a Miami per la sessione di prove libere riservata agli esordienti. Non vedo l'ora di tornare al volante della GEN3 Evo dopo Jeddah e Berlino lo scorso anno. In entrambe le sessioni abbiamo dimostrato un ottimo ritmo e ho imparato molto, quindi questa volta punto a ottenere lo stesso risultato. Il circuito di Miami sarà una novità per i team, quindi l'obiettivo principale della sessione è raccogliere molti dati e informazioni che il team potrà utilizzare durante il weekend.

Altri ritorni da rookie sessions o da test precedenti sono quelli di Ayhancan Guven per Porsche, di Alessandro Giusti per Jaguar – con il francese che lo scorso anno provò la Formula E grazie a Lola -, di Chloe Chambers per Mahindra, al ritorno dopo i Women’s Test di Valencia dello scorso ottobre, di Nikita Bedrin con DS, di Zak O’Sullivan con Envision e di Hugh Barter con Lola Yamaha ABT.

Il pilota più esperto in assoluto che sarà presente in questa sessione dedicata è Théo Pourchaire: il francese, campione di Formula 2 del 2023 e entrato pienamente nell’orbita di Stellantis, grazie alla quale correrà nel WEC come pilota factory di Peugeot quest’anno, girerà con la Citroen portando avanti il suo programma “elettrico” che lo sta vedendo coinvolto nello sviluppo anche della Gen4.

Credits: Cupra KIRO

Cupra KIRO sfrutta il regolamento: in pista anche il titolare Marti

In azione venerdì ci sarà anche Pepe Martì, con Cupra Kiro che sfrutta sapientemente l’articolo 4.7 del regolamento sportivo di questa stagione che dichiara come un pilota è considerato rookie fino alla fine della prima stagione nella quale compete: il team di proprietà americana così si regala un turno in più per raccogliere dati utili su un circuito nuovo per i titolari e sui quali la Formula E ha disputato solamente le EVO Sessions lo scorso marzo assieme a celebrità e creators.

È ottimo poter disputare le FP0 a Miami. Dopo San Paolo, dove abbiamo perso le FP1, e Città del Messico, dove abbiamo perso le FP2 per un problema tecnico, avere FP1 e FP2 assieme alle FP0 dovrebbe permetterci di essere in una buonissima posizione per il weekend. Per me personalmente è molto bello poter essere uno dei primi a provare questo circuito in una sessione di prove e non vedo l'ora di ricominciare.

L’entry list completa

Team Pilota Tag Heuer Porsche Formula E Team Ayhancan Guven Jaguar TCS Racing Alessandro Giusti Nissan Formula E Team Abbi Pulling e Gabriele Minì Mahindra Racing Chloe Chambers DS Penske Nikita Bedrin Andretti Formula E Dennis Hauger Envision Racing Zak O’Sullivan Citroen Racing Théo Pourchaire Cupra KIRO Pepe Marti Lola Yamaha ABT Hugh Barter

La Rookie Free Practice si svolgerà in apertura del weekend del Miami EPrix per una durata di 40’: semaforo verde alle 20.30 ora italiana.

Mattia Fundarò