WorldSSP300 | Iglesias Bravo e Mahendra trionfano a Misano

Oltre al Mondiale Superbike e al nuovissimo Mondiale Femminile, a Misano si è corso anche il Mondiale Supersport 300. A vincere le due gare disputatesi sono stati Inigo Iglesias Bravo e Aldi Satya Mahendra, al momento dominatori del campionato.

Iglesias batte Mahendra per 7 millesimi, a podio Mirko Gennai

Nella prima delle due gare si è formato un gruppo di testa da 5 piloti. A spuntarla, per soli 7 millesimi, Inigo Iglesias Bravo davanti ad Aldi Satya Mahendra e a Mirko Gennai. Chiudono il gruppo Marc Garcia con la Kove e Juan Manuel Osuna Saez. Sesto il campione in carica Jeffrey Buis su KTM, staccato di un secondo. Terminano ottavo Matteo Vannucci, undicesimo Marco Gaggi, dodicesimo Bruno Ieraci e quindicesimo Raffaele Tragni. Tra i caduti Petr Svoboda, che ha rimediato una frattura alla tibia in un contatto con Julio Garcia Gonzalez, oltre al leader del campionato Daniel Mogeda, infortunatosi alla mano e costretto a saltare Gara 2 come il ceco. Out anche Elia Bartolini, Emiliano Ercolani, Michael Agazzi e Giacomo Zannini.

Credits: WorldSBK.com

Mahendra si rifà ottenendo il successo in Gara 2

In Gara 2 il gruppo che si è conteso la vittoria è stato molto più folto. Questa volta Mahendra non si è fatto sfuggire il successo, battendo Buis e Iglesias Bravo. Per l'indonesiano è la seconda vittoria di categoria, la prima su pista asciutta. Seguono Galang Hendra Pratama e Marco Gaggi, quinto e primo degli italiani. Poi David Salvador, alle cui spalle terminano Osuna Saez ed Elia Bartolini. Completano la top 10 Marc Garcia e Mirko Gennai. Undicesimo Ercolani davanti a Loris Veneman, mentre termina al tredicesimo posto Ieraci. Da segnalare la caduta di Vannucci.

Credits: WorldSBK.com

La classifica generale, al momento, vede Inigo Iglesias Bravo in testa con 98 punti, con Aldi Satya Mahendra per il momento unico rivale a -12. Al contrario della Superbike, la Supersport 300 tornerà in pista dopo metà luglio a Most in Repubblica Ceca, saltando come da prassi, il round britannico di Donington.

Francesco Sauta