TCR World Tour | Lynk & Co prova a recuperare altro terreno a San Paolo

Appuntamento da non perdere questo fine settimana da San Paolo con la quarta tappa del Kumho FIA TCR World Tour. Il nuovo ‘Mondiale turismo’ si appresta per disputare la prima delle due tappe previste in South America, nuovamente accanto al TCR locale come accaduto nella passata stagione.

Per la prima volta si correrà però in Brasile nel noto impianto che settimana scorsa ha ospitato il FIA World Endurance Championship e che tra qualche mese ospiterà nuovamente anche il Mondiale di F1. Lynk & Co prova a recuperare altro terreno nei confronti di Hyundai, il marchio cinese tenterà sicuramente di emulare il dominio imposto in quel di Mid-Ohio.

Michelisz prova a resistere al comando del campionato

Il magiaro Norbert Michelisz è provvisoriamente leader della classifica alla vigilia del ‘giro di boa’ del campionato. L’ex campione del mondo di Hyundai vanta 150p contro i 128 di Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) ed i 126 della Hyundai Elantra del teammate Mikael Azcona.

Thed Björk, Santiago Urrutia e Ma Qing Hua hanno mostrato a più riprese in North America di potersi inserire nella mischia con le altre tre Lynk & Co ufficiali, imbattibili nella prima sfida in assoluto del TCR World Tour sul suolo statunitense.

Guerrieri ed i protagonisti del TCR South America all’attacco

Attenzione nel fine settimana che ci apprestiamo a commentare anche alla Honda del GOAT Racing di Esteban Guerrieri, virtualmente quarto in campionato con 121p all’attivo. L’argentino proverà sicuramente a recuperare terreno in Brasile e successivamente ad El Pinar (Uruguay), impianto già scoperto nel corso della passata annata.

Dal Brasile attenzione ovviamente anche ai piloti del TCR South America con Juan Ángel Rosso (Paladini Racing Toyota) virtualmente al comando della classifica generale dopo la tappa di Velo Città dello scorso giugno. L’argentino precede provvisoriamente gli idoli locali Raphael Reis (W2 ProGP Cupra) e Rodrigo Baptista (Squadra Martino Honda).

Come sempre tutte le sfide del TCR World Tour verranno proposte in diretta streaming su YouTube gratuitamente attraverso il canale ufficiale della serie.

Luca Pellegrini