F1 | Test Abu Dhabi: info e orari della giornata a Yas Marina

Ultimo sforzo per le donne e gli uomini dei team di F1, con la giornata di test di domani che chiuderà il programma della stagione 2025. Dopo le emozioni del weekend di Abu Dhabi, dunque, il tracciato di Yas Marina sarà ancora di scena e andrà ad essere il teatro degli ultimi chilometri ufficiali percorsi dalle vetture a effetto suolo, che saranno equipaggiate con le nuove gomme in specifica 2026.

Il format

Una intera giornata, otto ore di test che sono un po’ sospese tra la chiusura del Mondiale 2025 e l’alba della nuova stagione. Chiaramente verranno impegnate in pista le vetture che hanno disputato la stagione appena conclusa, e ogni team dovrà schierarle entrambe, con una particolarità che dà alla giornata di domani il suo carattere speciale. Le vetture saranno infatti in parte modificate per simulare quelle che saranno protagoniste nel corso della prossima stagione, creando in pratica delle mule cars.

La giornata sarà suddivisa in due sessioni: quella mattutina, dalle 6 alle 10 italiane, e quella pomeridiana, dalle 11 alle 15. Ogni vettura avrà a disposizione un set per ognuna delle mescole che verranno impegnate nel 2026, in modo da poter effettuare un test completo sul tracciato di Yas Marina. Team e piloti avranno a disposizione set di pneumatici di tutte le mescole tranne la C1, più morbida, sostanzialmente inutilizzabile e quindi inutile ai fini del test sul tracciato di Yas Marina.

Pirelli protagonista

Sostanzialmente, l’obiettivo finale della giornata di test in programma domani è quello di preparare i piloti, le vetture e anche gli ingegneri al comportamento delle gomme Pirelli in versione 2026. Non si tratta, sostanzialmente, di una giornata pensata su misura per testare giovani piloti all’interno dei team, ma più che altro di prepararsi ad un cambio di regolamento che impatterà in maniera in maniera sostanziale anche su quelle che saranno le gomme.

Sarà interessante capire soprattutto quelle che saranno le indicazioni dei team e dei piloti al Costruttore milanese, atteso per la prossima stagione ad un'altra sfida non certo indifferente. Certo, le nuove coperture dovranno sopportare carichi meno esorbitanti in curva, ma l'incertezza su cosa vedremo renderà il tutto ancora più elettrizzante.

Ultimo sforzo, dunque, per i team di F1 al termine di questo lunghissimo 2025. Seguite tutte gli aggiornamenti in diretta su Livegp.it.

Nicola Saglia