WEC | 24h Le Mans, LMGT3: Porsche e BMW partono favorite, ma attenzione alle sorprese

Per la prima volta nella storia della 24h Le Mans avremo in azione anche le GT3, classe che ha preso il posto delle GTE a partire da quest’anno nel Mondiale e nell’European Le Mans Series.

Andiamo nel dettaglio a presentare la 92ma edizione della competizione più importante al mondo per la LMGT3, categoria che per ora sta premiando alla Porsche #92 Manthey Pure Rxcing di Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler.

#92 Pure Rxcing Porsche - Credits: Bonora Agency

Porsche contro tutti, attenzione a BMW. Prima volta per Valentino Rossi

I vincitori della 1812km di Lusail, secondi classificati a Imola ed a Spa, vantano 72p in campionato contro i 37p di Darren Leung/Sean Gelael/Augusto Farfus (WRT BMW #31) e Ian James/Daniel Mancinelli/Alex Riberas (Heart of Racing Aston #27).

Porsche parte quindi favorita, unico brand che ha saputo imporsi in due occasioni. Ricordiamo in merito l’affermazione di Richard Lietz/Morris Schuring/Yasser Shahin ( Manthey EMA Porsche #91), meritatamente a segno a Spa davanti alla gemella #92.

In LMGT3 attenzione ovviamente anche alla BMW M4 GT3 #46 di WRT con il debutto di Valentino Rossi. Prima volta per il ‘Dottore’ nella manifestazione transalpina, l’ex centauro guiderà come sempre in compagnia di Ahmad Al Harthy/Maxime Martin.

Debutto per il ‘Dottore’ alla 24h Le Mans in LMGT3 - Credits: Bonora Agency

Ferrari resta in agguato, Corvette cerca il bis con TF Sport

Ferrari insegue con VISTA AF Corse la prima gioia del 2024, nuovamente in azione avremo François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera #55 e Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon #54. Oltre alle 296 GT3 titolari che militano costantemente nel FIA WEC torna a Le Mans anche McLaren con Grégoire Saucy/James Cottingham/Nicolas Costa #59 e Marino Sato/Nico Pino/Hiroshi Hamaguchi #95 e Ford con ben tre Mustang GT3 targate Proton Competition.

Ford torna a Le Mans con Proton Competition - Credits: Bonora Agency

Ben Barker/Ryan Hardwick/Zach Robichon #77 e Dennis Olsen/Mikkel O. Pedersen/Giorgio Roda #88 verranno raggiunti in Francia da John Hartshorne/Ben Truck/Christopher Mies #44, presenti su una terza Ford Mustang presente grazie al titolo 2023 in ELMS di Proton Competition.

Sarah Bovy e Michelle Gatting condivideranno come sempre il volante con Rahel Frey e non con Doriane Pin, infortunata e di conseguenza impossibilitata a correre a Le Mans come originariamente previsto ad inizio anno. Resta intatto, invece, l’equipaggio Lamborghini #60 di Iron Lynx con Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Franck Perera.

Iron Lynx insegue il podio dopo la Top3 di Spa - Credits: Bonora Agency

Satoshi Hoshino torna al volante di D’Station Racing Aston Martin #777 con Marco Sorensen e Erwan Bastard, mentre Akkodis ASP si prepara per il debutto a Le Mans con le Lexus di Jack Hawksworth/Takeshi Kimura/Esteban Masson #87 e Kelvin van der Linde/Timur Boguslavskiy/Arnold Robin #78.

In LMGT3 è da tenere in considerazione anche Corvette che vinse nel 2023 in GTE con Nico Varrone/Ben Keating/Nicky Catsburg. General Motors ci riprova con TF Sport in compagnia di Charlie Eastwood/Rui Andrade/Tom Van Rompuy #81 e Daniel Juncadella/Sébastien Baud/Hiroshi Koizumi #82.

#81 Corvette FIA WEC LMGT3 - Credits: Bonora Agency

GR Racing, squadra regolarmente presente in ELMS con Ferrari dopo anni nel Mondiale con Porsche, torna nel FIA WEC con una 296 GT3 che verrà affidata a Michael Wainwright/Daniel Serra /Riccardo Pera. Con una Rossa avremo anche Johnny Laursen/Conrad Laursen /Jordan Taylor ( Spirit of Race #155) e Giacomo Petrobelli /Larry ten Voorde/Salih Yoluc ( JMW Motorsport #66).

Da Le Mans - Luca Pellegrini