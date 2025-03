MotoGP | GP Argentina, il ritorno di Morbidelli: primo podio dopo 4 anni

A Termas de Rio Hondo è finita la lunga carestia di risultati di Franco Morbidelli, che sulla pista amica in Argentina – dove 2 anni fa conquistò il suo miglior risultato con il team ufficiale Yamaha chiudendo al quarto posto – torna, dopo 1414 giorni e 75 gran premi, ad assaporare lo champagne del podio. Il Morbido conferma il suo buon inizio di stagione, facilitato dalla conoscenza della GP24, bissando la top-5 conquistata a Buriram due settimane fa.

Molto regolare la gara di Morbidelli che, scattato bene al via recuperando subito due posizioni, nei primi giri ha approfittato della soft messa al posteriore che gli ha consentito di approfittare del maggior grip iniziale per scalare la classifica passando prima Di Giannantonio e poi Zarco e Bagnaia, ritrovandosi terzo.

La scelta della soft è stata atipica perché come Morbidelli solo altri 4 piloti, tra cui anche il suo compagno di squadra, l’hanno usata contro una scelta quasi univoca della combinazione media-media. Per l’italiano un rischio calcolato dovuto all’ottava posizione di partenza e che gli ha permesso di recuperare velocemente terreno.

Sinceramente in questa gara sono stato costretto a mettere la soft, partendo indietro ci siamo detti di provarci. È stata la scelta giusta alla fine, all’inizio ero tonico, ero in forma e ho fatto i sorpassi che dovevo fare, e poi in realtà la gomma non è calata troppo, non so quanto rispetto alla media ma mi aspettavo peggio. Sono contento, ho più feeling dell’anno scorso, la conosco di più e ho cambiato delle cose che mi hanno fatto fare un passo avanti, seppur non sul time attack. Lì dobbiamo lavorare.