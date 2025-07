4h Imola | VDS Panis Racing vince con il 'giallo', Corvette Racing regna in LMGT3

VDS Panis Racing trionfa nella 4h Imola dell'European Le Mans Series, ma come lo scorso anno rischia di dover cedere la vittoria per un'infrazione durante l'ultimo rabbocco di carburante. Corvette segna la storia in LMGT3 imponendosi con TF Sport, CLX Motorsport cala il tris in LMP3 dopo una nuova prova perfetta.

Partenza con il botto a Imola

La partenza è stata segnata dall'ottimo spunto di Algarve Pro Racing dalla prima posizione della griglia. Matthias Kaiser ha tenuto a bada i rivali prima di un breve FCY che ha permesso all'ORECA #43 Inter Europol Competition di balzare al comando con Jakub Smiechowski

La situazione è cambiata drasticamente a poco più di 3h dalla fine con un multiplo contatto innescato in curva 1 da un errore di Martin Berry. La Mercedes AMG GT3 EVO #63 Iron Lynx ha completamente sbagliato la frenata al Tamburello colpendo l'incolpevole Ferrari 296 GT3 #86 GR Racing.

Le due auto sono rimaste pericolosamente in pista e sono state colpite dalla Ferrari #57 Kessel Racing e dall'ORECA LMP2 #28 IDEC Sport. La direzione gara ha inserito una breve Safety Car prima di procedere con una bandiera rossa.

4h Imola, VDS Panis Racing regna dopo la red flag

Una volta ripulito il tracciato tutti si sono fermati ai box e per la prima volta è balzata in vetta alla graduatoria l'ORECA #48 VDS Panis Racing di Oliver Gray. Il britannico non ha commesso il minimo errore nel proprio stint, abile nel restart a scavalcare Jamie Chadwick (IDEC Sport #18) nel traffico delle GT più lente.

VDS Panis Racing ha continuato a controllare la scena nonostante una serie di FCY e il forte rischio di pioggia in arrivo. Esteban Masson ha ceduto il testimone ad Charles Milesi in cima alla corsa, il transalpino ha chiuso il proprio stint in vetta nonostante un errore alla ‘Rivazza 1’.

La VSC non cambia la corsa, ma attenzione alle penalità!

Charles Milesi (VDS Panis Racing #48) ha iniziato a controllare Tom Dillmann (Inter Europol #43) e Maceo Capietto (Iron Lynx - Proton #9). I tre francesi non si sono mai attaccati, tutte le auto hanno dovuto rientrare ai box prima della bandiera a scacchi per l'ultimo rabbocco di carburante.

Le tre auto sono state tutte investigate nel finale. Iron Lynx - Proton #9 ha subito una sanzione per aver commesso un errore in Virtual SC, mentre l'ORECA #48 è ancora sotto osservazione per un possibile irregolarità nell'ultimo pit stop.

Il successo potrebbe quindi passare nelle mani di Inter Europol oppure di Algarve Pro Racing. Jakub Smiechowski/Tom Dillmann/Nick Yelloly rischiano infatti di cedere a Matthias Kaiser/Lorenzo Fluxa/Theo Pourchaire l'ipotetico trionfo per aver colpito nelle parti finali l'ORECA #10 Vector Sport alla frenata della ‘Rivazza’.

Algarve Pro Racing spicca virtualmente in terza piazza davanti a Iron Lynx - Proton ed alla vettura #47 CLX Motorsport che ha saputo tenere a bada il ritorno del vincitore della classe LMP2 PRO AM Louis Delétraz.

L'alfiere di AO Racing ha dominato il finale, l'elvetico vince a Imola dopo Le Mans insieme a PJ Hyett ed al sempre competitivo Dane Cameron. Secondo e terzo posto invece per Giorgio Roda/René Binder/Bent Viscaal (Proton Competition #77) e Kriton Lendoudis/Olli Caldwell/Alex Quinn (Algarve Pro Racing #20 ).

LMP3: CLX Motorsport senza avversari

Nuovo weekend con pole e vittoria nell'European Le Mans Series per la Ligier JS P325 - Toyota #17 CLX Motorsport. Dopo Barcellona e Le Castellet la compagine elvetica si conferma in Italia regalando un giro alla concorrenza.

Adrien Closmenil/Theodor Jensen/Paul Lanchere trionfano ed allungano in campionato precedendo Jacques Wolff/Jean-Ludovic Foubert/Marius Fossard (Racing Spirit of Leman Ligier JS P325 - Toyota #31) e Ian Aguilera/Fabien Michal (Eurointernational Ligier JS P325 - Toyota #11).

LMGT3: Corvette segna la storia

Prima acuto in LMGT3 per Corvette con TF Sport dopo una gestione perfetta della 4h Imola 2025. Hiroshi Koizumi/Charlie Eastwood/Hiroshi Koizumi trionfano sulle rive del Santerno battendo le Ferrari di AF Corse e Kessel Racing.

Andrew Gilbert/Fran Rueda/Miguel Molina hanno preceduto quindi Charles-Henri Samani/Davide Rigon/Conrad Laurens hanno avuto la meglio nei minuti finali della Porsche 992 GT3-R #60 Proton Competition e della Ferrari 296 GT3 #55 Spirit of Race.

La Porsche è stata limitata da un'infrazione in regime di FCY, la Corvette è salita in testa alla corsa dopo la bandiera rossa. La vettura americana ottiene il primo acuto in LMGT3 dopo il risultato di Lusail nel FIA World Endurance Championship a Lusail ad inizio anno.

Giornata non perfetta come già detto per Mercedes che ha chiuso anticipatamente la 4h di Imola colpendo la Ferrari #86 GR Racing. Iron Lynx ha escluso la compagine britannica al ‘Tamburello’, le due auto sono state poi colpite dall'ORECA LMP2 #28 IDEC Sport e dalla Ferrari #57 Kessel Racing.

Pausa per l'ELMS 2025 che tornerà da Spa a fine estate.

Da Imola - Luca Pellegrini