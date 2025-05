Moto2 | GP Francia: Fantic a due punte, anche Baltus è tra i migliori

Il weekend del Gran Premio di Francia è stato da sogno per il team Fantic Racing. La squadra italiana ha conquistato un traguardo storico: il primo doppio podio nella classe Moto2. Aron Canet ha chiuso al terzo posto, mentre la nuova promessa Barry Baltus ha tagliato il traguardo in seconda posizione.

Barry Baltus, la rivelazione al 2° podio consecutivo

Barry Baltus, il giovane talento belga è approdato nel Motomondiale nel 2020, ma i suoi risultati sono sempre altalenanti. Il pilota belga ha partecipato per due stagioni, 2018 e 2019, nella Red Bull MotoGP Rookies Cup e nel 2020 ha corso Moto3, senza riuscire a far segnare punti. L'anno successivo fa il salto di categoria e debutta in Moto2. Inizia qui il suo apprendimento, durante il quale mette a segno i suoi primi punti. Il primo podio per Baltus arriva nel 2024 con un secondo posto in Qatar.

Tuttavia, la stagione 2025 inizia con un ritmo diverso per Barry Baltus, in forza al team Fantic Racing. Costantemente nella Top 10, eccetto per il Gran Premio d'Argentina, il belga è ora quarto nella classifica mondiale, a 38 punti dal leader Manuel González. In questo inizio di stagione, Barry Baltus ha conquistato due podi consecutivi e si dice soddisfatto :"Ottenere due podi consecutivi in questa categoria è molto difficile. Stiamo lavorando molto bene con il team, siamo in un buon momento e dobbiamo continuare così, anche se sappiamo che ci sono ancora aspetti in cui possiamo migliorare". Con questo cambio di passo, Barry Baltus e Fantic Racing si candidano a essere protagonisti in questo 2025.

Un doppio podio storico per Fantic Racing

A Le Mans Fantic Racing Lino Sonego ha conquistato il primo doppio podio nella classe Moto2, consolidando la sua leadership nel campionato a squadre. Il Team Manager, Roberto Locatelli, ha dichiarato: "Al terzo anno di partecipazione di Fantic Motor al Mondiale Moto2 ci troviamo con due piloti sul podio e molto competitivi. Ora vogliamo continuare così anche a Silverstone, dove l’anno scorso abbiamo ottenuto il podio”. Non sono mancati anche i complimenti a Barry Baltus al termine della gara: "Baltus è stato molto veloce fin dalle prime prove libere. Si è poi confermato in qualifica e ha fatto una gran gara. Fare podio in Moto2 è difficile e riuscirci per due gare di file fa capire il livello a cui è arrivato insieme a tutto il Team".

Credits: Lino Sonego Team

La squadra italiana è in lotta per il titolo mondiale a squadre, ma anche per quello piloti. Aron Canet, vicino al titolo lo scorso anno, quest'anno sta provando a porre un freno alla fuga di Manuel González. Solo sedici punti separano attualmente i due piloti spagnoli. Riuscirà Aron Canet a raggiungere il sogno iridato nel 2025? Una cosa è certa: Fantic Racing ha ora due piloti competitivi su cui puntare.

Giulia Pea

