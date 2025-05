Moto2 | GP Francia, gara: Gonzalez ineluttabile, Baltus e Canet a podio

Sotto le minacciose nuvole francesi, la domenica del Motomondiale prosegue con una pazza gara di Moto2, dove a trionfare nel GP di Francia è il poleman Manuel Gonzalez, seguito dalla coppia di piloti Fantic, con Barry Baltus che precede Aron Canet, autore di una bella bagarre con Diogo Moreira, quarto. Caduto nelle fasi iniziali Tony Arbolino, più arretrato, invece, Celestino Vietti, solamente ottavo.

Speedy Gonzalez vince, ma che bagarre Canet-Moreira!

In una nuvolosa Le Mans, a vincere la sesta gara stagionale di Moto2 è Manuel Gonzalez, che trionfa in solitaria nel GP di Francia e si conferma sempre più leader in classifica generale. Scattato dalla pole, lo spagnolo si è visto “sfilare” la prima posizione da un indiavolato Diogo Moreira, più brillante di lui allo start, ma ha impiegato pochi giri a recuperare la testa della corsa, mantenendola poi fino alla bandiera a scacchi.

Alle sue spalle, come detto, troviamo Barry Baltus, anche lui autore di una bella gara. Partito dalla seconda posizione, il belga ha pagato una partenza tutt'altro che fenomenale, che ha visto retrocedere fino alla quinta posizione. Tuttavia, complice un passo gara consistente, Baltus ha impiegato poche tornate a recuperare le posizioni perse, assestandosi poi in seconda piazza, poi mantenuta fino al traguardo, senza però mai riuscire a impensierire seriamente il leader Gonzalez.

Spettacolo anche per la terza posizione, con il veterano Aron Canet che, dopo una gara in rimonta, nel finale è riuscito ad avere la meglio nella bagarre con Diogo Moreira, contenendo al meglio i suoi attacchi e conquistando così un più che meritato podio. Vicinissimo anche Jake Dixon, che chiude la top5 della gara. Alle loro spalle, più distanti, troviamo Albert Arenas e Filip Salac, rispettivamente sesto e settimo. Solamente ottavo il nostro connazionale Celestino Vietti, mai realmente in grado di tenere il passo di quelli davanti. Chiudono la top10 Ivan Ortolà e Alonso Lopez, rispettivamente nono e decimo sotto alla bandiera a scacchi.

Caduto Arbolino nei primi giri

A seguire, in undicesima posizione, troviamo il rookie David Alonso, che precede un veterano della classe intermedia, Joe Roberts, dodicesimo e lontano dalle belle prestazioni a cui ci aveva abituato l'anno scorso. Tredicesima piazza per Sergio Garcia, che chiude davanti a Senna Agius e Marcos Ramirez, rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo-

Gara chiusa con larghissimo anticipo per Tony Arbolino, caduto nel corso del terzo giro con una dinamica poco chiara, che farebbe pensare più a un problema tecnico che a un errore del pilota. Infine, da segnalare anche le cadute di Jorge Navarro e Izan Guevara, oltre a quella di Collin Veijer nel corso del primo giro.

Moto2 | I risultati della gara di Le Mans

L'ordine di arrivo della Moto2 | Credits: MotoTiming Live (via mototiming.live)

Giorgia Guarnieri

Leggi anche: Moto3 | GP Francia, Gara: Muñoz irruente, vince Rueda