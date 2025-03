WorldSBK | Test Portimão, Day 1: Razgatlıoğlu è tornato, sei decimi a Bulega

Mentre la MotoGP è in azione a Termas de Río Hondo, in Europa è tempo di test per il WorldSBK. Nonostante le condizioni meteo avverse, le derivate dalla serie hanno preso parte a una due giorni di test a Portimão prima del round sul tracciato portoghese tra due settimane. A primeggiare è Toprak Razgatlıoğlu davanti ai due italiani Nicolò Bulega e Andrea Locatelli.

A Portimão BMW torna protagonista

I toni con i quali Toprak Razgatlıoğlu ha lasciato l'Australia erano decisamente polemici, quasi in rottura con il WorldSBK. La “Ducati Cup” vista a Phillip Island potrebbe arrivare al termine della propria brevissima esistenza già a Portimão. Razgatlıoğlu era già stato il più veloce nel mese di febbraio sul rollercoaster dell'Algarve ed oggi si è confermato. Il pilota turco ha fermato il cronometro a 1:40.543, l'unico uomo a scendere sotto il muro del 1'41" in terra portoghese. A seguirlo è il dominatore dell'Australia Nicolò Bulega, il quale paga ben 625 millesimi nei confronti del pilota turco. A chiudere la top 3 è un altro italiano, Andrea Locatelli. Il pilota Yamaha arriva da un primo weekend dell'anno piuttosto complicato nel Down Under, ma in Portogallo è solo a 34 millesimi da Bulega.

In quarta posizione sorprende Honda con Xavi Vierge, unico pilota HRC in pista in quanto Iker Lecuona è ancora alle prese con l'infortunio. Lo spagnolo è vicino a Locatelli e Bulega, mentre in quinta posizione Danilo Petrucci continua il suo periodo di crescita con la V4R del Barni Spark Racing Team. Yamaha conferma di essere più adatta a Portimão con un ottimo Remy Gardner, 6° in classifica davanti alle Bimota di Alex Lowes e Axel Bassani. Giornata difficile per Andrea Iannone, fuori dalla top 10 e dietro anche al debuttante Yari Montella. In pista anche Augusto Fernández, tester Yamaha MotoGP e sostituto di Jonathan Rea in Portogallo. Non è sceso in pista Álvaro Bautista, il quale ha deciso di non prendere parte alla prima giornata per risparmiarsi un giorno di prove.

WorldSSP | È Öncü il più veloce

Presenti ai test di Portimão anche alcune delle formazioni del WorldSSP. A comandare nella classe cadetta è il plotone Yamaha guidato dalla formazione Evan Bros. Can Öncü è il più veloce della giornata con un crono di 1:44.423, precedendo il compagno di box Aldi Mahendra con un distacco di due decimi circa. Yamaha completa la cinquina con Lucas Mahias in terza posizione davanti ai due italiani Stefano Manzi e Michael Ruben Rinaldi.

WorldSBK | Test Portimão: i risultati del Day 1

Valentino Aggio

