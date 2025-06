Moto2 | GP Italia, Gonzalez torna alla vittoria dopo un mese

Si infiamma ulteriormente la lotta per il Mondiale della Moto2 che nel nono appuntamento della stagione ha visto Manu Gonzalez tornare al successo per la prima volta da Le Mans e per la quarta volta in questa stagione. Lo spagnolo, reduce dal test in MotoGP con l'Aprilia Trackhouse ad Aragon, è stato impeccabile riuscendo a coronare con una vittoria una bella rimonta dalla terza fila.

Partenza chiave per Gonzalez, scintille Canet-Moreira

Per Gonzalez la chiave della sua vittoria è stata la partenza, con lo spagnolo capace di superare la San Donato in terza posizione. Da lì lo spagnolo è sempre rimasto nella parte altissima della classifica, lottando con Arenas fino a metà gara, quando opera il sorpasso decisivo al nono giro sullo spagnolo di Gresini.

Lo spagnolo di Intact GP ha poi preso un piccolo margine su Arenas, utile per mantenere comodamente la leadership fino alla fine. Gonzalez così torna a vincere per la prima volta dal GP di Francia, mentre per Arenas è il primo podio in Moto2 dopo quasi due anni.

Questa vittoria è stata fantastica. Sapevamo che potesse essere possibile, ho faticato un po' sulla moto e rispetto a ieri la pista era più difficile. Il team ha lavorato bene, è stata dura, ho cercato di mantenere la calma ma significa molto per noi.

Per l'ultimo gradino del podio invece sono state scintille negli ultimi 8 giri tra Aron Canet e Diogo Moreira: i due - principali contendenti di Gonzalez per la rincorsa al titolo - si sono dati battaglia senza esclusione di colpi fino al traguardo dopo ha prevalso Canet, che ha così limitato i danni in una lotta “bella ma un po' irrispettosa” secondo lo spagnolo di Fantic.

Moreira invece non riesce a convertire in un podio la pole position conquistata ieri, finendo quarto davanti a Celestino Vietti, quinto e migliore degli italiani in pista.

Disastro per Dixon e Arbolino

Fuori dalla top-5 c'è Deniz Oncu, sesto davanti a Guevara, Alonso e i due piloti di American Racing, con Joe Roberts davanti a Marcos Ramirez che chiudono invece la top-10 davanti all'altra Fantic di Barry Baltus. Male, malissimo invece Jake Dixon che perde parecchio terreno in campionato a causa del 17° posto finale di oggi davanti alla Pramac di Tony Arbolino. L'inglese di Marc VDS ora è quinto nel Mondiale a 58 punti dalla vetta.

La classifica

Credits: MotoGP

Nel Mondiale, con questa vittoria, Gonzalez torna in vetta al campionato da solo con 143 punti, a +9 su Canet. Terzo posto per Moreira a 40 lunghezze di distacco dallo spagnolo di Intact GP, seguito da Baltus a 49 punti di distanza e dal già citato Dixon. Prossimo appuntamento tra 7 giorni ad Assen quando sul TT si disputerà il 10° GP della stagione.

Mattia Fundarò