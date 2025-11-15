Moto3 | GP Valencia, Qualifiche: Fernández inevitabile su Almansa e Quiles
Lo spagnolo si prende l'ultima pole della stagione davanti ad Almansa e Quiles, battendo il record della pista.
L'ultima pole position dell'anno della Moto3 va ad Adrian Fernández, che al termine della Qualifica del Gran Premio di Valencia si prende di forza la prima posizione. Partirà di fianco a lui in prima fila David Almansa, secondo sulla griglia, seguito a ruota da Maximo Quiles.
Fernández ultimo poleman della stagione, Almansa e Quiles in prima fila
In occasione dell'ultima gara del calendario 2025, chi si prende la pole position in Moto3 è Adrian Fernández, che sul tracciato di Valencia è riuscito a girare in 1:36.990, abbattendo così ogni record precedente. Turno di Qualifica più che buono per il pilota spagnolo, che così facendo si è portato in testa al gruppo e avrà un'ottima occasione in partenza nella gara della domenica. Insieme a lui dalla prima fila scatta poi David Almansa, che è stato artefice del suo miglior giro in 1:37.126 e che è stato il pilota ad avvicinarsi di più alla partenza dal palo con la sua seconda piazza. La terza posizione viene invece presa da Maximo Quiles, che ha girato in 1:37.165 e chiude in questo modo un ottimo turno di Qualifica e si lascia alle spalle Luca Lunetta. L'italiano aprirà quindi la seconda fila dello schieramento dopo un turno impeccabile, affiancato in partenza da Marco Morelli e da Alvaro Carpe, che sono arrivati rispettivamente in quinta e sesta posizione. Settimo posto e terza fila poi per un altro italiano, Stefano Nepa, risultato portato a casa grazie al tempo fatto segnare in 1:37.401 e che gli ha permesso di tenersi alle spalle Valentin Perrone, ottavo sulla griglia di partenza con un giro in 1:37.424. Tra i piloti che chiudono la Top10 si trova Taiyo Furusato, che ha girato in 1:37.459 e si è così preso la nona posizione, seguito da Angel Piqueras, decimo in classifica allo scadere del tempo.
11° posto per Cruces, fuori dal Q2 Carraro e Bertelle
Chi scatterà dal centro della quarta fila dello schieramento è il debuttante Adrian Cruces, che durante il Q2 è riuscito a girare con un tempo di 1:37.489, che gli ha consentito di prendersi l'undicesima piazzola. Al suo fianco scatta Joel Kelso, che ha chiuso il turno in dodicesima posizione e si è lasciato alle spalle Brian Uriarte e Dennis Foggia, che hanno chiuso rispettivamente in tredicesima e quattordicesima piazza. Tra gli ultimi piloti che hanno avuto l'occasione di girare in Q2 si trova Casey O'Gorman, che con un giro in 1:37.740 si è piazzato quindicesimo e che ha visto dietro di sè Jesus Ros, che invece si è preso il sedicesimo posto. Con Guido Pini in diciassettesima posizione e Hakim Danish in diciottesima si chiude poi la lista di piloti in Q2, con Scott Ogden che è rimasto beffato in diciannovesima piazza. Escluso dal secondo turno di Qualifica ci rimane anche Nicola Carraro, che nonostante abbia fatto vedere alcuni momenti di velocità nel corso del Q1 è rimasto fermo in ventesima posizione, seguito dal connazionale Matteo Bertelle.
Moto3 | GP Valencia: i risultati delle Qualifiche
Valentina Bossi
