F1 | GP Giappone, qualifiche: Verstappen in pole davanti a Perez. Solo P8 per Leclerc

Nelle qualifiche del GP Giappone sul tracciato di Suzuka, a conquistare la pole position è stato Max Verstappen che, dopo la battuta d'arresto di Melbourne, si è rimesso a dettar legge precedendo il compagno di squadra Sergio Perez. Dietro il duo Red Bull la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Carlos Sainz, mentre ha chiuso solamente in P8 Charles Leclerc.

LA LEGGE DI MAX

Dopo Melbourne in molti avevano ipotizzato una Red Bull meno dominante del solito dopo il passo falso australiano. A smentire tutti ci ha pensato Max Verstappen che, appena messosi al volante, ha comandato in tutte le sessioni del weekend (eccetto la FP2 bagnata) conquistando di forza la pole position numero 36 della sua carriera, la numero 99 per la Red Bull. Dietro di lui, il solo Sergio Perez è riuscito a tenere il passo chiudendo a solo 66 millesimi dal poleman per una prima fila tutta Red Bull, che al messicano mancava da più di un anno.

SORPRESA NORRIS

Alle spalle delle vetture di Milton Keynes, Lando Norris ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere in Australia, conquistando la P3 con un giro strepitoso e che ha permesso all'inglese della McLaren di precedere la Ferrari di Carlos Sainz, non perfettissimo nel suo ultimo tentativo nel Q3. Discreta qualifica anche per Fernando Alonso (5°) davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri (6°) e alla Mercedes di Lewis Hamilton (7°).

DELUSIONE LECELERC

Come in Australia, a mancare nel Q3 è Charles Leclerc. Il monegasco, mai apparso pienamente a proprio agio con la sua Ferrari, ha chiuso solamente in P8 e dopo aver rischiato il “taglio” nel Q2, complicando decisamente il suo weekend in vista della gara di domani. Chiudono la Top 10 la Mercedes di George Russell e l'idolo di casa Yuki Tsunoda nuovamente in top 10 dopo l'ottima prestazione nel GP Australia.

FUORI STROLL

Alle spalle del giapponese è finito nuovamente Daniel Ricciardo (11°), estromesso dal Q3 proprio dal compagno di squadra negli istanti finali del Q2. In sesta fila con l'australiano un ottimo Nico Hulkenberg (12°), poi a seguire Valtteri Bottas (13°), Alexander Albon (14°) ed Esteban Ocon (15°), bravo a portare la sua Alpine in Q2. Solo P16 per Lance Stroll, clamorosamente fuori nel Q1, davanti a Pierre Gasly (17°), Kevin Magnussen (18°), con Logan Sargeant (19°) e Guanyu Zhou (20°) a chiudere lo schieramento.

Vincenzo Buonpane